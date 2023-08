Hoera, de Haringvlietbrug gaat weer open!

De Haringvlietbrug gaat weer open. Alleen gaat de Heinenoordtunnel dan weer dicht.

Het was even afzien voor de mensen die heen en weer moesten tussen Brabant en Rotterdam. Omdat de Haringvlietbrug dicht was voor een rote renovatie moest er worden omgereden. En flink ook.

De extra reistijd kon makkelijk oplopen tot een uur. Als je mazzel had en niet in een extra file terechtkwam natuurlijk. Maar het is voorbij, vanaf morgen gaat de brug weer open en kan iedereen weer zeker 50 jaar over de brug rijden.

Voor het scheepvaartverkeer blijft de Haringvlietbrug nog zeker tot 1 november gesloten. Da’s extra zuur, voor hen is de brug is al sinds 1 januari dicht. Maar ze moeten wachten tot de testen klaar zijn en de Europese goedkeuring is afgegeven.

Haringvlietbrug open, Heinenoordtunnel dicht

Maarrrr. Zoals met alles wat goed is, zit er ook hier weer een addertje onder het gras. Want de Haringvlietbrug gaat dan wel weer open, de Heinenoordtunnel gaat meteen daarna op de schop. En ze nemen meteen de A59 mee.

Die twee doorgangen zijn bijna de hele maand augustus afgesloten dat gaat – je raadt het al – zorgen voor verkeersopstoppingen. Maar goed, het moet even, zegt ook Rijkswaterstaat,. Als het straks klaar is, kunnen we weer jaren vooruit.

Maar goed. Dan weet je weer even waar je aan toe bent als je je in die contreien begeeft.

En tot zover dit servicebericht dat u wordt aangeboden door Autoblog.