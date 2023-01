Tesla Model Y enorm succes onder de Noren

Het beeld van de autoverkoop in Noorwegen lijkt een voorbode op de rest van een deel van Europa straks.

Nieuwe autoverkopen, waarvan het grootste gedeelte een volledig elektrische auto. Het toekomstbeeld van diverse Europese landen, echter al de realiteit in Noorwegen. Van alle autoverkopen in 2022 was bijna 80 procent een elektrische auto. Het Scandinavische land timmert voort op een reputatie dat de EV, mede door maatregelen vanuit de overheid, omarmt. In 2021 betrof 65 procent van de verkochte auto’s in Noorwegen een EV.

In totaal werden er 174.000 auto’s in 2022 verkocht. Van die 174k hebben we het over 138.000 elektrische auto’s. De best verkochte auto van Noorwegen was dan ook een EV, namelijk de Tesla Model Y. De Tesla was goed voor 12,2 procent van de verkopen. Op nummer twee staat Volkswagen met de ID.4 en op plaats drie Skoda met de Enyaq.

Subsidies hebben een belangrijk aandeel. Autonews maakt een mooie vergelijking in het geval van de Porsche Taycan Turbo S. Dankzij de subsidies hangt er een prijskaartje van 1,7 miljoen Noorse kronen aan de auto. Zonder subsidie kost diezelfde auto 2,1 miljoen Noorse kronen. In euro’s heb je het dan over 162.266 en 200.000 euro. Een fors verschil. Heb je nog wat restgeld om er een elektrische MINI naast te kopen.

Of Noorwegen ook de komende jaren een hit blijft voor enorme EV-verkopen hangt er van af. De Norwegian Automobile Federation (NAF) vreest voor een nieuw wetsvoorstel vanuit de overheid. In het wetsvoorstel wordt gesproken over autobelastingen op basis van gewicht (goh, daar kunnen we over meepraten). Een dergelijke wet pakt slecht uit voor de loodzware elektrische auto’s. De vraag is echter of die wet er ook echt gaat komen.