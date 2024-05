Nieuwe versie van de ID. Buzz is kaal én cool

Soms is een basic uitvoering juist cool.

De kale instapversie is meestal niet de versie die je wil hebben (los van het prijskaartje natuurlijk). Er zijn echter gevallen waarbij de basic versie juist wel cool is. De Vinfast VF3 met stalen velgen bijvoorbeeld. En Volkswagen presenteert nu een uitgeklede versie van de ID. Buzz die eigenlijk ook wel zijn charme heeft.

De nieuwe instapuitvoering luidt de ID. Buzz Economy Business. Voor alle duidelijkheid: deze versie is alleen beschikbaar voor de bedrijfswagenversie, oftewel de ID. Buzz Cargo. De nieuwe instapper kost €43.500 (ex. btw). Ja, dat is alsnog veel geld, maar het scheelt toch €5.750 in vergelijking met de normale ID. Buzz Cargo.

Als je een basic versie wil dan krijg je ook een basic versie: de bumpers zijn niet meegespoten en je krijgt gewoon stalen velgen. Maar dat ziet er eigenlijk juist wel cool uit. We hebben voor de plaatjes wel een beetje valsgespeeld door een kleurtje á €860 aan te vinken. De échte basic versie is gewoon wit.

Qua uitrusting is de ID. Buzz Economy Business overigens minder kaal dat dat ‘ie eruit ziet. Je hebt gewoon adaptive cruise control, parkeersensoren voor en achter en Climatronic. Los van de uiterlijke verschillen mis je ten opzichte van de normale ID. Buzz Cargo alleen stoelverwarming en een regensensor.

Qua aandrijflijn is er sowieso maar één versie van de ID. Buzz Cargo, dus dat is makkelijk. Dit is de versie met 240 pk en de 77 kWh accu. Daarmee zou je 427 km ver moeten komen volgens de WLTP.

Het gaat hier om een actiemodelletje, dus de ID. Buzz Economy Business is niet oneindig te bestellen. Je hebt nog tot en met september de kans om zo’n basic ID. Buzz aan te schaffen.