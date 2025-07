Eindelijk: een Honda die wél betaalbaar gaat worden in Nederland

Deze elektrische kei car komt onze kant op.

De meeste Honda’s zijn puike auto’s, er is alleen één probleempje: ze zijn veel te duur in Nederland. Zo heeft de Civic een vanafprijs van €43.150. Zelfs de kleine Honda e kostte meer dan 35 mille (in 2019). Maar nu komen de Japanners dan eindelijk met een goedkoop model.

Honda lanceert namelijk de Honda N-One e: (niet te verwarren met de e:Ny1). Deze auto ziet eruit als een kei car, en dat is het ook. Het is dus typisch een auto voor de Japanse markt, met één verschil: de N-One e: komt gewoon naar Europa. Honda had niet voor niets een prototype meegenomen naar Goodwood.

De Honda N-One met driepitter rijdt in Japan al langer rond. Deze werd in 2020 gelanceerd. Maar nu is er dus een volledig elektrische versie. We weten nog niet de details, alleen dat de range 270 kilometer bedraagt. Dat is alvast meer dan de Honda e, die een range had van maar 220 kilometer.

270 kilometer range is nog steeds niet echt imposant, maar de Honda N-One e: belooft wel een stuk goedkoper te worden dan de Honda e. Dat scheelt natuurlijk. We hebben nog geen prijsindicatie, maar we gaan ervan uit dat dit gebakje geen 35 mille gaat kosten.

Als kei car heeft de Honda N-One natuurlijk zeer compacte afmetingen. De auto is slechts 3,4 meter lang, 1,56 meter hoog en 1,48 meter breed. Dat zijn in ieder geval de afmetingen van de originele N-One. Misschien is de elektrische versie ietsje breder, maar alsnog is deze auto kleiner dan alles wat er nu op de markt is.

Verdere info is nog schaars, dus we moeten nog even afwachten tot Honda de Europese versie introduceert. Denken jullie dat een kei car kans maakt in Nederland? Laat het vooral even weten in de reacties!