Gaat deze facelift de Honda Civic weer succesvol maken?

Om maar meteen antwoord te geven: nee.

Een hybride C-segment hatchback van een degelijk merk: op papier is de Honda Civic prima geschikt voor de Nederlandse markt. De verkoopcijfers zijn echter dramatisch. Dit jaar zijn er tot nu toe 44 Honda Civic’s verkocht in Nederland. Je zou zeggen dat het aan de vanafprijs van €43.150 ligt, maar vergeet niet dat een mild hybride Golf met 116 pk ook al €41.990 kost…

Enfin, de huidige generatie is alweer vier jaar op de markt, dus Honda heeft besloten dat het tijd is voor een facelift. Deze is niet heel ingrijpend: het is vooral een gevalletje veranderen om te veranderen. De Civic heeft een compleet nieuwe voorbumper gekregen, die een beetje doet denken aan de 3 Serie LCI.

Pre-facelift Facelift

Verder is er een nieuwe grille, die niet langer optisch verbonden is met de koplampen. Mistlampen schitteren door afwezigheid. Die zijn volgens Honda niet meer nodig, omdat de LED-koplampen een upgrade hebben gekregen. Al met al is de Civic eigenlijk alleen maar anoniemer geworden. De huidige generatie was al een stuk minder uitgesproken dan de vorige, maar nu is het gewoon een oersaai model.

In het interieur zijn er nog wat minimale wijzigingen. Het dak en de raamstijlen zijn nu zwart in plaats van grijs, voor een meer premium gevoel. Verder is er nieuwe interieurverlichting voor de Advance-uitvoering en een 10,2 inch digitaal instrumentarium voor de Sport-uitvoering. Allemaal niet heel schokkend.

Op technisch front is er überhaupt geen nieuws, de hybride aandrijflijn blijft hetzelfde. Je kunt nog steeds rekenen op 184 pk uit een 2,0 liter viercilinder met hybride ondersteuning, gecombineerd met een eCVT-automaat.

Het is dus duidelijk dat deze facelift niet het verschil gaat maken. Tenzij de Civic nu opeens een stuk goedkoper is. Reken daar maar niet op. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar de Britse wel, en die zijn ongeveer hetzelfde gebleven.