Ook in 2021 nog 8 procent bijtelling? Voor de snelle beslisser kan het nog - Autoblog.nl

Met de Lexus UX 300e kun je zelfs in 2021 nog vijf jaar lang 8% bijtelling meepakken als je er snel bij bent. En dat is niet de enige reden waarom deze elektrische Lexus interessant is.

Stel: je bent op zoek naar een comfortabele leaseauto met gunstige bijtelling, je hebt al een aantal voor de hand liggende opties bekeken, maar je bent er nog niet helemaal uit. Wat is dan nog een interessante optie? We pakken er een concreet voorbeeld bij en denken even mee met de fictieve leaserijder Rick!

Rick

Rick is op zoek naar een zakelijke leaseauto die hij ook als privéauto wil gebruiken. Hij wil dus graag een auto waar hij alles mee kan maar die vooral ook voordelig is qua bijtelling. Rick is woonachtig in Gouda en werkt in Delft. Hij moet daarom dagelijks zo’n 25 kilometer afleggen naar zijn werk. Daarnaast maakt hij nog circa 175 privékilometers per week. Daarmee zit Rick rond het landelijk gemiddelde qua kilometers. Qua budget zit hij te denken aan €200 netto bijtelling per maand. Hij hecht veel waarde aan comfort, maar houdt niet van dertien-in-een-dozijn auto’s.

Bijtelling

Wat is voor iemand als Rick een interessante optie? Een auto die goed aansluit bij zijn eisenpakket is de nieuwe Lexus UX 300e. Dat is de eerste EV van het merk, die vorig jaar zijn opwachting maakte. Met ingang van dit jaar is de bijtelling verhoogd naar 12% over de eerste €40.000, maar de UX 300e is nog uit voorraad te krijgen met 8% bijtelling over de eerste €45.000. Dat betekent dat je nog vijf jaar lang kunt profiteren van het lagere bijtellingstarief. Lexus biedt deze mogelijkheid nog aan zolang de voorraad strekt, dus het is wel zaak om snel te handelen.

Besparing

Wat betekent dit concreet voor het kostenplaatje? De Lexus UX 300e heeft een fiscale waarde vanaf €48.590. Uitgaande van een belastingtarief van 37,10% kom je daarmee uit op €136 netto bijtelling per maand. Dat is dus ruimschoots binnen het budget van Rick. Bij een vergelijkbaar geprijsde EV met 12% bijtelling kom je uit op een bedrag van meer dan €200 per maand. Dat scheelt dus aanzienlijk. Over een periode van vijf jaar bekeken komt dat neer op een besparing van bijna €4.200.

Kwaliteit

Het fiscale voordeel is zeker niet de enige reden om deze Lexus te overwegen. De UX steekt bijvoorbeeld ook kwalitatief heel goed in elkaar. Lexus heeft op dat punt een naam hoog te houden. Ze staan namelijk al acht jaar lang bovenaan in het toonaangevende betrouwbaarheidsonderzoek van J.D. Power. Daarnaast is het merk uitgeroepen tot het betrouwbaarste automerk van 2020 door de Consumentenbond. Specifiek met elektrische aandrijving heeft Lexus ook veel ervaring. Dat blijkt wel uit het feit dat ze tot 15 jaar of 1 miljoen kilometer garantie geven op het accupakket.

Rijervaring

Rick uit ons voorbeeld wil graag een comfortabele auto. Op dat punt stelt de Lexus UX 300e evenmin teleur. Het eerste wat opvalt tijdens het rijden is de afwezigheid van geluid. Nu zijn elektrische auto’s per definitie stiller dan benzine- of dieselauto’s, maar Lexus tilt dit naar een nog hoger niveau. Met diverse geluidswerende maatregelen, waaronder zelfs akoestisch glas, blijven ongewenste geluiden buiten en gewenste geluiden juist binnen. Denk bij dat laatste aan de klanken van de uitmuntende Mark Levinson-audio. Tel daar de hoogwaardige afwerking, het lage zwaartepunt en de comfortabele wegligging bij op en je komt iedere rit uitgerust aan op je bestemming.

Actieradius

Qua actieradius kom je ook niets te kort. Rick rijdt dagelijks 25 kilometer heen en terug naar zijn werk. Aangezien de Lexus UX 300e een actieradius heeft van 315 km volgens de WLTP-cyclus zal Rick geen last hebben van range anxiety. Hij kan op één lading een week lang op en neer rijden naar zijn werk. Mocht hij een keer een langere rit voor de boeg hebben dan is dat ook geen punt. De UX 300e is namelijk in één nacht volledig op te laden, waardoor je ’s ochtends altijd met een volle accu op pad kunt. Als de accu toch leeg is, heb je er aan de snellader binnen 20 minuten weer 100 km actieradius bij. Voor de installatie van een eigen laadpaal hoef je je geen zorgen te maken, want met de Oplaadservice van Lexus wordt alles voor je geregeld. Ook makkelijk: het betalingsverkeer is allemaal te regelen via de bijbehorende app.

Samengevat: de UX 300e is dus zelfs in 2021 nog met 8% bijtelling te krijgen (zolang de voorraad strekt), het is een product van het meest betrouwbare automerk van 2020 en qua comfort biedt deze auto een unieke ervaring, zelfs voor EV-begrippen. Daarmee is de Lexus UX 300e dus een perfecte optie voor Rick. Als jouw interesse voor de Lexus UX 300e ook gewekt is, kun je voor meer informatie terecht op de website van Lexus.