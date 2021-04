Wordt de Lexus UX met non-hybride instapper wél een succes? - Autoblog.nl

Waarschijnlijk niet, ondanks het feit dat je met de nieuwe instapper van de Lexus UX een prima deal hebt.

Een Aziatisch premiummerk en de Nederlandse consument: het blijft een ongelukkige combinatie. De verkoopcijfers van Lexus steken altijd schril af tegen die van de Duitse concurrentie. Zelfs voor een compacte cross-over (de Lexus UX) loopt het geen storm.

Het motorenaanbod van de UX was ook niet heel uitgebreid. Sterker nog: aanvankelijk was er maar één variant: de UX 250h. In 2020 kwam daar de volledig elektrische UX 300e bij.

Nu voegt Lexus een nieuwe variant toe aan het gamma. Althans, die versie was er al wel, maar niet in Nederland. Het gaat om de UX 200. Zonder ‘h’ of ‘e’ dus. Deze versie moet het alleen met een 2,0 liter viercilinder doen en komt daarmee uit op 173 pk. Daarmee doet ‘ie niet veel onder voor de 250h, die een systeemvermogen heeft van 184 pk.

Goed, wat betekent dit voor het financiële plaatje? De Lexus UX is dankzij de nieuwe instapper nu voor het eerst onder de €40.000 te krijgen. Dat wil zeggen: de vanafprijs van de UX 200 is €39.995. Dat is toch zo’n €4.500 goedkoper dan de instap-250h die tot voor kort in de prijslijsten stond.

De UX 200 is ook leverbaar als Preference Line. Dit nieuwe uitrustingsniveau omvat onder meer 18 inch lichtmetaal, parkeerhulp, LED-mistlampen voor en een zwik extra rijhulpsystemen. Dat krijg je dus naast de standaard zaken als adaptive cruise control en rijstrookassistent. De UX 200 Preference Line kost €41.495. Kanttekening die daarbij geplaatst moet worden is wel dat deze versie maar een tijdelijke aanbieding is. De 250h is overigens ook als Preference Line, die kost €43.395.

Is dit een beetje een goede deal? Daar kunnen we vrij kort over zijn: ja. De instapper van de directe concurrenten zijn namelijk stuk voor stuk duurder, of je nu de basis UX 200 pakt of de Preference Line. De UX heeft met zijn 174 pk ook nog eens meer pit en de UX 250h heeft dat zeker. Helemaal geen gekke aanbieding dus. Helaas betekent dat waarschijnlijk niet dat de Nederlanders hem nu ook massaal gaan kopen.