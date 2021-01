Zó heftig klinkt de Toyota GR Super Sport - Autoblog.nl

Het geluid van de Toyota GR Super Sport is lekker rauw.

Het geluid van een auto is een onderdeel dat schromelijk wordt onderschat tegenwoordig. In tijden van downsizing, elektrificering en EV’s lijkt het ook minder relevant te worden. Dat is niet helemaal waar, een goed klinkende motor komt gewoon (helaas) minder vaak voor. De Formule 1 is er minder leuk door geworden. Elke keer als er een demoronde met een oude V10 wordt gereden denk je: WOW! Als de huidige auto’s voorbij rijden, kun je elkaar nog gewoon verstaan.

Toyota

Naast lekker klinkende auto’s zijn er ook minder leuke auto’s. Iedereen wil een crossover tegenwoordig. Autoliefhebbers hebben het dus erg zwaar. Anyway, er zijn gelukkig nog wat fabrikanten die hun best doen om leuke auto’s te maken die ook niet verkeerd klinken. Gek genoeg is onze hoop in bange dagen niemand minder dan: Toyota! Denk maar aan de diverse gave Lexussen (LC F met V8) en de modellen van Gazoo Racing.

Nóg een Toyota van GR

Na de GR Yaris en GR Supra komt er nog een auto uit onder uit Gazoo Racing label, de Toyota GR Super Sport. In feite is het de spirituele opvolger van de Toyota GT-ONE. Dat was een Le Mans GT1-racer waar ze toevallig een ‘straatuitvoering’ van gebouwd hebben. De geluidssample die Toyota heeft vrijgegeven klinkt erg rauw, metalig en mechanisch. Het is eerder indrukwekkend dan oorstrelend mooi. Enfin, dit is het geluid van de Toyota GR Super Sport:

Geluid Toyota GR Super Sport

De Toyota GR Super Sport is echter niet bedoeld om als een engeltje in je oor te piesen, maar om snel te zijn. De 2.4 V6 turbo hybride zal uiteindelijk goed zijn voor maar liefst 680 pk. Dat vermogen geldt voor de Le Mans-raceversie, de straatversie krijgt (veel) meer vermogen. In tegenstelling tot met de GT-One worden er exemplaren voor de openbare weg gebouwd: 20 stuks.

Uiteraard zijn er ook bewegende beelden van de Toyota GR Super Sport:

Introductie Toyota GR Super Sport

Nu we wat beelden en geluid hebben van de Toyota GR Super Sport, is het even alleen nog even wachten op de officiële onthulling. Die staat gepland voor 15 januari. Zet die datum in de agenda!