Ook in het echt is de BMW Speedtop wonderschoon

De BMW Speedtop voelt zich helemaal thuis in de sferen van de Italiaanse jetset.

Terwijl jij en ik in Nederland naar een grauwe, regenachtige dag zitten te staren, is in Italië onder een prachtige zon het Concorso d’Eleganza Villa d’Este helemaal in volle gang. De onthullingen van BMW zagen we al, maar die mag je nu dus ook aanschouwen als je rondloopt op het evenement. Zoals waarde collega’s Ruben en Machiel momenteel doen. En daardoor is het plaatje helemaal compleet, in ieder geval voor de BMW Speedtop.

BMW Speedtop

De dichte broer van de Skytop van vorig jaar weet nog niet iedereen te overtuigen, maar volgens Machiel is ‘ie in het echt net zo mooi als op de foto’s. En als je hem zo aan de kust van het Comomeer ziet, is het plaatje ook direct compleet. Deze auto past perfect in de wereld van Zuid-Europese kustplaatsen. Al moet gezegd worden, de dakloze Skytop past er dan nog wel perfecter bij.

We hebben in het eerder gelinkte artikel alle info al op een rijtje gezet, maar nog even beknopt: de BMW Speedtop is een Shooting Brake-versie van de Skytop, die naast de open versie in productie gaat. Er worden 70 stuks gebouwd voor een nog onbekende prijs. De technische basis en ook de 4.4 liter V8 met 625 pk komen van de BMW M8 Competition. Het is een tweezitter, de kofferbak slokt de mogelijkheid voor achterstoelen op en achter de voorstoelen passen twee op maat gemaakte lederen tassen. Die, net als het leder in de rest van de cabine, verzorgd zijn door Schedoni.

Zoals gezegd waren de reacties gemixt, maar de BMW Speedtop is wat ons betreft een winnaar. Nou maar hopen dat de 70 exemplaren niet allemaal in een afgesloten garage eindigen, maar gewoon in Dario Franchitti-stijl gebruikt worden als heerlijke cruiser.