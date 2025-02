BMW gaat M1 die crashte bij Villa d’Este weer oplappen

Deze M1 is straks weer fabrieksnieuw.

Een BMW M1 is een van de meest bijzondere auto’s die je kunt tegenkomen. Dit is een auto die je werkelijk nóóit op de openbare weg ziet. Daarom is het extra zonde dat er een exemplaar gecrasht is, tijdens een van de weinige keren dat er een M1 rijdend te zien was.

BMW Classic deelt nu op Instagram beelden van een M1 die gecrasht is in 2013. Wij waren niet op de hoogte van deze crash, want er staan geen beelden van online. Maar het ging het dus mis tijdens de Villa d’Este Grand Tour in 2013. De sticker van dit evenement zit nog steeds op de auto.

Waarom deelt BMW Classic foto’s van een gecrashte auto? Nou, ze gaan deze M1 weer in ere herstellen. Nu was het geen extreem zware crash, maar het herstellen luistert natuurlijk heel nauw bij een auto die dusdanig bijzonder is. De glasvezel carrosserie kun je natuurlijk niet bij de eerste de beste garage laten herstellen. Gelukkig is de auto bij BMW Classic in goede handen.

Het lijkt er overigens op dat dit een auto was uit BMW’s eigen collectie. We zien namelijk een kenteken met de M van München. Daarnaast pakt BMW altijd groot uit op Villa d’Este, dus het zou niet gek zijn als ze een M1 mee hadden genomen.

Van de BMW M1 zijn er maar 453 gemaakt, dus dit is een auto waar zuinig op moeten zijn. Daarom is het goed nieuws dat deze M1 weer helemaal fabrieksnieuw wordt gemaakt. We krijgen ongetwijfeld te zijner tijd het eindresultaat te zien.

Foto’s: BMW Classic