Deze VW ID. Buzz heeft een actieradius van enkele meters

Dat klinkt niet indrukwekkend, maar de technologie om deze Volkswagen ID Buzz in beweging te krijgen is toch een knap staaltje techniek.

Met de terugkeer van de iconische Volkswagen Bulli in de vorm van de ID. Buzz, is het Duitse merk weer lekker op de retro-tour. In dit geval letterlijk. In de vorm van een campagne is een Duitse presentator de hele wereld aan het verkennen met een Volkswagen ID. Buzz en een kekke T@B-caravan. Beide gespoten in dezelfde two-tone kleurstelling onder de naam #BULLILOVEstories. Er is al 125.000 kilometer afgelegd en er zijn al 41 landen bezocht.

Miniatur Wunderland

Nu landt de ID. Buzz dichter bij huis: in Hamburg. In het havengedeelte vind je een attractie genaamd Miniatur Wunderland. Dikke aanrader: dit is de grootste modelspoorbaan ter wereld. In een enorme ruimte zijn allerlei wereldsteden tot in de kleinste details nagemaakt, en dat allemaal in schaal 1:87 om bij de treinen te passen. Want ja, de 1.200 treinen die over 16 kilometer aan spoor rijden zijn indrukwekkend, maar minstens zo indrukwekkend zijn de gebouwen, herkenningspunten en de techniek om de miniatuursteden tot leven te brengen. Er is zelfs een volledig functionele replica van een vliegveld inclusief vliegtuigen die landen en opstijgen!

ID. Buzz wordt klein

Vanaf nu ga je in Miniatur Wunderland ook de ID. Buzz terugvinden, op piepkleine schaal dus en inclusief de kleurstelling van de Bulli Love Stories. Er is meer. Sommige voertuigen in Miniatur Wunderland kunnen ook rijden. Dankzij magnetische paden onder het asfalt en inductieladen zie je soms voertuigen rondrijden, inclusief verlichting. Vaak zijn dat grote vrachtwagens, want de techniek benodigd is compact, maar niet zo compact dat het in de carrosserie van een piepklein autootje past. Eigenlijk was de ID. Buzz ook te klein, maar er is wat op gevonden.

Ontmoet de kleine elektrische broer van de ID Buzz. De specificaties zijn wat minder uitbundig dan de echte: laden duurt ook iets van 30 minuten, maar dan met een sterkte van 4 volt. De ietwat cartooneske spiegels zijn inductieladers: de Buzz kan daarmee contact maken met een oplaadpunt en op die manier herladen. De topsnelheid is niet bekend, vast enkele meters per minuut. En oh ja: hoe ze dat hebben laten passen: de ID. Buzz maakt slim gebruik van het dakrek en de caravan die de echte versie ook heeft, om voor ietsje meer ruimte te zorgen in de verpakking.

En zo mag de miniatuur-Buzz de straten van Knuffingen (zo heet de virtuele replica van Duitsland in het Miniatur Wunderland) betreden en als je komt bezoeken, zal je hem tegenkomen. Door dag en nacht zal de dappere bus rondrijden, want af en toe dimt de hoofdverlichting om alles in het Wunderland zelf voor verlichting te laten zorgen. Vandaar dat ook de kleine Buzz verlichting aan boord heeft. Het klinkt misschien allemaal wat knullig, maar als iemand die het park een keer bezocht heeft: het is briljant gedaan. Leuk voor jong en oud.