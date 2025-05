Gelekt: de nieuwe shooting brake van BMW!

Dit is de mooiste BMW sinds de eh… Skytop.

Dit weekend zijn we te vinden aan de oevers van het Comomeer, waar Villa d’Este plaatsvindt. BMW gaat daar een mysterieuze nieuwe auto onthullen. Die is alleen niet zo mysterieus meer, want de auto is zojuist gelekt.

Uit de teasers was al duidelijk dat het een shooting brake zou zijn. BMW onthulde in 2023 ook een shooting brake, gebaseerd op de Z4. Deze nieuwe shooting brake is duidelijk een stuk groter. Dat komt omdat ‘ie gebaseerd is op de BMW Skytop, wat vorig jaar de verrassing van BMW was op Villa d’Este.

De Skytop is op zijn beurt weer gebaseerd op de BMW 8 Serie, dus in feite is dit een 8 Serie Shooting Brake. Dat is natuurlijk een geweldig concept. We weten ook alvast hoe de auto gaat heten. Uiteraard niet Skytop Shooting Brake, de nieuwe concept car heet ‘Speedtop’.

Motorisch gezien is de Skytop een M8 Competition, dus we gaan ervan uit dat dit ook geldt voor de Speedtop. Dat betekent dat er een V8 met 625 pk en 720 Nm aan koppel onder de motorkap ligt. Het interieur zal ook grotendeels identiek zijn aan de 8 Serie c.q. de M8.

De grote vraag is natuurlijk: gaat de Speedtop ook in productie, net als de Skytop? Wij durven het wel aan: deze auto gaat hoogstwaarschijnlijk in productie. Dit is een makkelijke manier voor BMW om de ontwikkelingskosten uit te smeren over meer auto’s. Bovendien heeft BMW al aangegeven dat er meer gelimiteerde modellen zouden komen.

De Skytop is gelimiteerd op 50 stuks, dus we verwachten dat er van de Speedtop ook 50 gebouwd worden. Dit weekend kunnen we de auto vanuit alle hoeken laten zien, dus hou deze site in de gaten.

Via: theprotohunter op Instagram