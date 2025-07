JA!!! Max Verstappen rijdt vanaf 2026 voor Mercedes!

Althans, dat roepen nu de meeste sites die het kunnen weten. Max Verstappen tekent volgens hen een contract bij Mercedes. Maar of dat echt zo is?

Welkom bij het spannendste Formule 1-seizoen ooit. Dat is wat de mannen (M/V/X) van Viaplay roepen in de hoop dat jij daar een abonnementje afsluit. Het spannendste Formule 1-seizoen ooit. Persoonlijk vinden wij het hier allemaal wel meevallen. Op de baan althans.

Lando Norris wordt wereldkampioen. Of misschien toch Oscar Piastri. En daarmee houdt de spanning wel een beetje op. Nee, voor de échte spanning moet je NAAST de baan zijn tegenwoordig. Want rijdt Verstappen nou vanaf 2026 wel of niet in een Mercedes?

Max Verstappen rijdt vanaf 2026 voor Mercedes

Ja, zeggen steeds meer toonaangevende sportkranten en websites. Nu weer Sky Sport Italia. Die weten het helemaal zeker. Max Verstappen zou een contract hebben getekend bij Mercedes en vanaf volgend jaar onder de leiding van Toto Wolff over de banen knallen.

De zwarte zilverpijl van Das Haus is volgend jaar de allersnelste, dus mag het duidelijk zijn dat Max daar rijdt. En zijn exitclausule kan mooi gelicht worden, hij wordt maximaal derde in het kampioenschap. Geen twijfel meer over mogelijk toch?

Nou, wij van Autoblog willen wel een duit in het zakje doen waardoor er nog wél een beetje twijfel kan zijn. De hoofdrolspelers zelf hebben namelijk nog niks gezegd. Zelfs de mensen in de bijrollen houden hun mond. Dus ook deze scheet uit Italië is weer 100% speculatie.

Als je alle geruchten bij elkaar pakt heeft Max alleen dit jaar al 20 contracten getekend bij Mercedes. En oh ja, ook nog 6 bij Aston Martin. En dat terwijl hij volgens anderen gewoon bij Red Bull blijft.

Zullen we afspreken dat we vanaf nu even wachten met roepen tot we het zeker weten? Is voor iedereen beter, denk ik.