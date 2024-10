Verloskundigen krijgen massaal boetes in Amsterdam door 30 km/u

Wie zijn er weer de dupe? Verloskundigen!

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat onze hoofdstad – een lichtend voorbeeld voor de rest van Nederland – 30 km/u heeft ingevoerd. Daar was niet iedereen even blij mee, maar er is ook een specifieke beroepsgroep die hier in het bijzonder last van heeft. Je had er misschien nog niet bij stilgestaan, maar dat zijn verloskundigen.

Uit een reportage van AT5 blijkt dat verloskundigen best wel last hebben van de nieuwe maatregel. Zo spraken ze een verloskundige die de afgelopen maanden al drie boetes op de mat kreeg omdat ze met meer dan 30 km/u naar een bevalling sjeesde.

AT5 heeft ook met iemand van het EVAA, het samenwerkingsverband van Amsterdamse verloskundigen, gesproken. Die is ook helemaal niet blij met 30 km/u en wil dat verloskundigen eventuele boetes kwijtgescholden krijgen van de gemeente.

Het echte probleem is natuurlijk niet de maximumsnelheid van 30 km/u, maar de regels die er gelden voor verloskundigen. Die willen soms met spoed ergens heen, maar moeten zich dan wel gewoon aan de verkeersregels houden.

Het verloskundigengilde is hier ook al over in gesprek met de gemeente Amsterdam. Naast de eerdergenoemde ontheffing van boetes, willen ze ook dat verloskundigen gebruik kunnen maken van de trambanen. Taxi’s mogen dat namelijk ook. Of misschien moeten verloskundigen gewoon een zwaailicht op de hun auto krijgen…

Bron: AT5

