Ferrari uit het IJ is nu een kunstwerk, kost 30.000 Euro

Je moet misschien wel een beetje een zacht ei zijn om ‘m te kopen, maar goed. Misschien heb je een speciale band met het IJ en deze Ferrari?

Enkele jaren geleden schreven over een Ferrari Mondial die 26 jaar in het IJ had gelegen. In 1994 was de auto als verdwenen opgegeven. Pas in 2020 werd deze toevallig aangetroffen door de brandweer bij een oefening. Uiteraard deed de Italiaanse V8 achterin het niet meer na dit waterige graf. En was het plaatwerk ook niet meer geheel roestvrij.

Museum

Eventjes was er een gerucht dat de auto een rol zou krijgen in een Netflix Serie. Maar voor zo ver wij weten is dat niet gebeurd. In plaats daarvan kocht een ‘verzamelaar’ uit Litouwen de auto. Je moet er maar zin in hebben. De beste man genaamd Linas, wilde de auto onderdeel laten worden van het grootste private automuseum van Vilnius. Maar dat is er volgens hem ‘niet van gekomen’.

Kunst

In plaats daarvan wordt de auto nu voor 30.000 Euro aangeboden op een concurrent van Marktplaats. Nu zijn de Baltische staten soms een plek waar twee halve auto’s weer een hele worden. Maar in dit geval is de auto niet opeens weer te rijden. Dat had je al verwacht, waarschijnlijk. In plaats daarvan biedt Linas de auto aan als ‘kunstobject’. Of zoals hij zelf zegt ‘Ik bied nu niet alleen de auto aan in een toon klare conditie, maar ook een volledig uitgewerkt expositieconcept, ontwikkeld door een creatief bureau’.

James Dean

Kunstenaar Feike Otto van der Zee heeft er een mooi verhaal bij. Hij vergelijkt de Mondial met de Porsche 550 Spyder van James Dean. De legende gaat dat daarvan allerlei onderdelen verkocht zijn die een eindeloze reeks malheur veroorzaakten op andere auto’s. Feike Otto zegt:

Het is een betekenis die de auto krijgt door zijn metamorfose. Hij heeft een andere vorm aangenomen en zijn functie als rijdend voertuig verloren.

Dat is ook een manier om ernaar te kijken natuurlijk. Is het ook de manier waarop jij ernaar kijkt, of vind je dit een barrel? Laat het weten, in de comments!