Ook live zijn de nieren van de 7 Serie te groot

Misschien nu al wel de grootste designmisser van 2019.

Nog nooit werd een facelift zo slecht ontvangen als bij de nieuwe BMW 7 Serie. In feite is de auto gewoon even wat opgefrist, maar het resultaat is een gruwel. De double kidney-grille van BMW is een permanente toevoeging aan het design, maar kleine nieren zijn ook goed. Zo groot als die van de 7 Serie lijkt echt helemaal nergens op.

Maar soms is er een wereld van verschil tussen de eerste indruk en alles daarna. Even wennen, ofzo. Bij de X7 is dat al een beetje aan het gebeuren, ook daar zijn de nieren enorm maar het design begint te wennen. De 7 Serie heeft die ‘tweede indruk’ nog niet, de nieren zijn bizar groot. Het kan nog komen, maar voor nu is de grootste BMW-sedan een grote nee.

Door het hele nieren-verhaal vergeet je bijna dat de auto ook nog een voor-, zij- en achterkant heeft. De achterkant is fraai, het nieuwe BMW-design is goed geïntegreerd in de nieuwe achterlichten. En profil is de auto nog steeds even statig als voorheen. Het interieur krijgt de nieuwste technieken mee, bijvoorbeeld de grote digitale klokkenwinkel. Qua styling lijkt BMW met hun interieurs de digitale revolutie alleen onderhuids te krijgen. Een enorm scherm van links naar rechts is aan de Beieren nog niet uitbesteed.