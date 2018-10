Officieel: hier is de allereerste BMW X7 [updated]

Een neus voor smaak.

Met het vooruitzicht van de allereerste X7 en de daarbij behorende onthullingscampagne, bestond er een zekere angst dat we een veel te grote, veel te wantstaltige BMW zouden krijgen. Nu de Beieren eindelijk de doeken van de gigantische SUV hebben getrokken, is de dag des oordeels aangebroken. Slaat de BMW X7 de plank volledig mis, of mag hij er toch best zijn?

Eigenlijk kun je deze prangende vraag pas beantwoorden wanneer je het artikel in zijn volledigheid hebt gelezen, maar puur afgaande op het uiterlijk bemerken wij in ieder geval een tweedeling. De achterkant van de 5,15 meter lange X7, bijvoorbeeld, is een genot voor het oog. De auto is op zo’n manier geschapen dat je niet zou denken dat de bolide exact 2 meter breed is. De hoogte, daarentegen, verrast juist op tegenovergestelde manier. De X7 lijkt boven iedere andere auto uit te torenen, maar in werkelijkheid is de auto net iets groter dan 1,80 meter. De wielbasis van de X7, die op hetzelfde platform (CLAR) wordt gebouwd als de X5, 5 en 7 Serie, bedraagt 3,10 meter.

Zodoende spreekt het voor zich dat er in de X7 een zee aan ruimte te bekennen is. De Sports Utility Activity Vehicle heeft drie flinke zitrijen. De achterste is in dit geval overigens geen halfbakken rij waar je amper kwijt plaatsnemen, maar een volwaardige ruimte met zeer degelijke stoelen en alle benodigdheden, zoals armsteunen, bekerhouders en USB-poorten. Het sluit allemaal op wonderbaarlijke manier aan in het zeer fraaie interieur.

De bolide heeft uiteraard automatische airco met vier zones, maar ook twee 12,3″ touchscreens, sfeerverlichting, een driedelig glazen panoramadak, glazen bedieningselementen en een hoogwaardig entertainment- en geluidssyteem. Overigens, de bank van de tweede zitrij kan op aanvraag worden omgetoverd tot een tweetal individuele zetels. De laadruimte loopt van 326 liter tot 2.120 liter.

De keerzijde van de tweedeling vinden we aan de voorkant van de auto. Hier zien we de grille die, ten opzichte van het studiemodel, weinig lijkt te zijn gekrompen. Zonde, want een ietwat ingetogen versie hiervan had het ontwerp zeker verbeterd. In combinatie met de smalle doch brede adaptieve LED-koplampen is het een merkwaardig gezicht.

Op technisch gebied valt de X7 niet tegen. In Europa krijgen we drie versies van de auto, waarvan twee een dieseluitvoering zijn. BMW levert de X7 als xDrive40i, xDrive30d en als M50d. De xDrive50i met zijn 462 pk sterke 4,4-liter V8 gaat jammer genoeg aan onze Nederlandse neuzen voorbij. In plaats daarvan moeten wij het doen met een drietal zes-in-lijnmotoren. De voor ons enige beschikbare benzineversie (een 3.0 zes-in-lijn) heeft 340 pk en 450 Nm en accelereert in 6,1 seconden naar de 100 km/u. Niet mis voor een auto van 2.395 kg. De twee diesels trekken respectievelijk 265 en 400 pk uit dezelfde 3-liter zescilinder. Het koppel ligt op 620 en 760 Nm. De M50d doet 0-100 km/u in 5,4 seconden. Iedere configuratie heeft een achttraps Steptronic automaat.

Afgezien van het motorengamma heeft de gloednieuwe X7 nog een aantal technische hoogstandjes. Zo herkennen we op de M50d bijvoorbeeld standaard het welbekende M Sport-differentieel. Ditzelfde differentieel is eveneens leverbaar op de xDrive40i. Daarnaast heeft iedere versie van de auto zowel op de voor- als achteras luchtvering en adaptieve wielophanging met elektronisch instelbare dempers. De BMW X7 kan geleverd worden met het optionele xOffroad Pack. Als vanzelfsprekend krijgt de auto hier een aantal nieuwe rijmodi van, waarmee verschillende terreinen eenvoudiger begaanbaar moeten worden. xSand, xGravel, xRocks en xSnow, allemaal zit het bij dit pakket. Tenslotte heeft de X7 een uitgebreid gamma aan rijassistentiesystemen.

Volgend jaar, in maart, verschijnt de in het Amerikaanse Spartanburg geproduceerde BMW X7 op de markt. Prijzen worden bekendgemaakt in een later stadium.

UPDATE: er is ook bewegend beeld. Check HIER de video.