De New Stratos bewijst dat helden nooit sterven

Zelfs als retro-design is de Stratos nog steeds enorm gaaf.

De Lancia Stratos is en blijft een rallyheld. De piepkleine auto met middenmotor lijkt eerder een supercar, maar was een koning in zijn klasse in de rallysport. In 2010 besloot Michael Stoschek dat er op basis van de Ferrari F430 een nieuwe Stratos moest komen. Het mocht helaas niet zo zijn en dat is jammer. Het was weer even feest dus toen vorig jaar Manifattura Automobili Torino het project overnam en de Stratos toch komt! Deze wel-niet-wel-niet-achtbaan brengt ons in Genève in 2019, waar de New Stratos wederom te aanschouwen is.

MAT neemt twee exemplaren mee, een ‘neutrale’ en eentje in een heerlijke oude Alitalia-livery. De new Stratos is nauwelijks veranderd ten opzichte van het bijna 10 jaar oude project van Stoschek. Maar je moet niks willen veranderen. 500 pk is genoeg voor dit type auto, het koetswerk is en blijft prachtig en de basis (de inmiddels bijna 20 jaar oude F430) zorgt ervoor dat de auto ook met een handbak geleverd kan worden.

Er komen 25 New Stratossen en de prijs voor de ombouw kan oplopen tot 650.000 euro. Even slikken, maar dergelijke revival-projecten zijn nooit goedkoop. Bovendien: wie wil er nou niet een gloednieuwe ‘echte’ Lancia in zijn garage?