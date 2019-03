Staatsbosbeheer is fan van de nieuwe Jimny

Ze hebben er gelijk vier stuks besteld.

De Suzuki Jimny (rijtest) blijft de gemoederen maar bezighouden. Binnen de kortste keren waren er al talloze tuningpakketten voor de auto, omdat de kleine offroader zowat bij de introductie al een cultstatus kreeg. Waarom de liefhebbersgroep van de Jimny zo groot is? Omdat het zo’n beetje de goedkoopste manier is om een no-nonsense terreinwagen te bezitten. Met het oude vertrouwde recept van vierwielaandrijving, gebouwd op een eenvoudig ladderchassis en verder bomvol met offroad-hulpjes als een low range-versnellingsbak, is de auto klaar om zo veel mogelijk níet op de weg te rijden.

In Nederland is dat maar nutteloos, wij hebben namelijk helemaal geen grote bergen waar een dergelijke auto echt handig is. Wel hebben we een groep werknemers die voor hun onderhoudende dagtaken vaak door de bossen moeten scheuren. De boswachters van Staatsbosbeheer zijn momenteel aangewezen op stokoude (en dure) pick-ups of auto’s die helemaal niet ver komen in de modder. Voor hen was de Jimny een verademing: de goedkoopste en misschien wel de meest functionele nieuwe auto die je je kunt wensen. De organisatie voegt een paar exemplaren toe aan hun arsenaal.

De auto’s krijgen de beroemde lakkleur SBB-groen mee, in combinatie met lichtere groene strepen om op te vallen. Bovendien krijgt één Jimny een heuse lichtbak met oranje knipperlichten mee, de andere exemplaren krijgen ook politie-achtige flitsers en LED-tekstborden. Dit omdat de medewerkers van Staatsbosbeheer bevoegd zijn om kwajongens aan te spreken in hun natuurgebieden.

Beeld: Ivo Dekkers via Linkedin, met dank aan Sjoerd voor de tip!