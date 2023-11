Ook met PHEV’s kun je extreem veel kilometers rijden

Dat bewijst deze superluxe uitgevoerde Audi A8 L wat extreem veel kilometers met een PHEV geen probleem zijn.

We krijgen de vraag dagelijks binnen: “Lieve Autoblog, wij zijn op zoek naar een super complete en ruime premium Duitse auto met veel opties. Het liefst met hybride-aandrijving. We hebben ze gevonden bij de dealer, maar ze zijn zo ontiegelijk duur. Hebben jullie daar een oplossing voor?”

En ja, dat hebben we. Verleg je horizon. Premium merken benadrukken ook met de prijs dat ze premium zijn, dus je zit gewoon vast aan een hoger prijskaartje. En met een A1, A3, Q3 of andere MQB-Audi heb je een klein beetje het geval dat je betaalt voor Audi-aankleding op een Volkswagen. Dus om nu 40-50 mille stuk te slaan op een kale Audi Q2, kun je ook kijken naar een jong gebruikte ‘echte’ Audi.

Audi A8 L 60 TFSI e quattro

En kijk eens wat wij vonden: voor 46.945 euro (dat is de vraagprijs) kun je namelijk deze Audi A8 kopen. En het is niet zomaar een A8, maar een heuse A8 Lang 60 TFSI e quattro Pro Line Design Edition. Een hele mond vol. In de advertentie staat ’55’, maar dat is valse bescheidenheid.

De ’55 TFSI e’ (het blijft een rare benaming) is voor de A6 en heeft een viercilinder. De ’60 TFSI e’ (……) is voorzien van een heuse V6. Dat past veel beter bij zo’n schuit. De combinatie levert 449 pk en 700 Nm. Daardoor kun je van 0-100 km/u in 4,9 seconden sprinten en doorhalen naar een begrensde top van 250 km/u.

Het is een enorme schuit. Dit apparaat is namelijk 5,30 meter lang! De wielbasis is met 3,18 meter groter dan een A-segment hatchback strikt noodzakelijk dient te zijn. Daardoor kun je heerlijk relaxed genieten in deze A8 Lang. Het mooie van een A8 is dat het er niet dik bovenop ligt. Je kan dus heerlijk incognito genieten.

PHEV met extreem veel kilometers

Dat genieten gaat je 100% lukken met deze A8. Het apparaat is namelijk erg compleet uitgerust. Natuurlijk, er zullen wel een paar scherpe lezers zijn die aantekenen dat de velgen niet de maximale grootte hebben (je kon tot 21” kiezen uit de folder) en wellicht dat er een paar opties ontbreken, zoals een standkachel. Wellicht dat het enkel niet is aangegeven.

Maar ok, een relatief jonge Audi A8 L met alle nodige opties én een erg scherpe prijs. Dan moet er wel addertje onder het gras zitten, nietwaar? Klopt, de kilometerstand is nogal aan de hoge kant. Het apparaat heeft namelijk 393.818 km gelopen. Nu durven we bijna ons handen ervoor in het vuur gestoken dat deze auto een directielimousine is geweest die voornamelijk snelwegritten heeft gereden. Dit zijn niet typische lesauto’s, zeg maar.

Dus dan is het nu aan jou! Koop je een A8 L met een klein beetje ervaring voor de prijs van een kale Q2 met het verplichte S-Line pakket? Of dan toch liever die Q2? Laat het weten, in de comments! De advertentie kun je hier bekijken!