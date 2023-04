Audi A8 wordt volgend jaar eindelijk premium

Het heeft even geduurd, maar eindelijk wordt Audi’s traditionele vlaggenschip volgend jaar premium.

De Audi A8 kwam in 1994 op de markt als opvolger van de Audi V8. Audi had grootse plannen om het BMW en Mercedes moeilijk te gaan maken. Daar hoorde dus ook een concurrent bij voor de S-Klasse en de Siebener. De Audi V8 is inmiddels een cult classic. De naam sloeg op de motor, wat een -je raadt het al- V8 was. Audi smeltte twee Golf GTI-blokjes aan elkaar en maakte zo haar eerste moderne grote motor. In veel opzichten was de V8 echter ook gewoon een soort dikke Audi 100 C3.

De Audi A8 (D2) was wat dat betreft weer een hele stap vooruit. Het exterieur was strak en modern. Het aluminium spaceframe maakte de auto lichter dan zijn concurrenten. En het interieur was nog echt premium Audi zoals het dat van circa 1994 tot circa 2018 was. Voordat de nieuwste generaties kwamen, die toch duidelijk laten zien dat Herbert Diess de knip beheerde.

In veel opzichten was de D2 A8 dus een waardige concurrent voor een S-Klasse of een 7-Serie. Maar de auto had één fatale fout. In de basis was deze namelijk voorwielaangedreven, net als alle producten van VAG op de Porsche’s na. Dat kan natuurlijk niet in een luxe limo. Zelfs met een V8 onder de kap kon je de A8 krijgen zonder Quattro. Maar ook met Quattro ontkwam je niet aan de matige gewichtsverdeling en de gigantisch lange frontoverhang.

Ook de opvolgers van de A8 zetten deze fout niet recht. De D3, D4 en D5 hadden nog steeds de matige proporties die je verwacht van een Passat. Bentley liet ondertussen zien wat een enorm verschil het maakt qua looks om een RWD-basis te hebben. De eerste Flying Spur was een gedrocht. De nieuwste op het onderstel van de Panamera is een absolute schoonheid.

Maar niet getreurd, want ein-de-lijk wordt Audi’s vlaggenschip nu ook premium. De nieuwe A8 gebruikt namelijk het elektrische PPE-platform, dat samen ontwikkeld is met -jawel- Porsche. Zoals het VAG betaamt komen hier verschillende modellen op te staan, waaronder SUV’s, grote sedans en ongetwijfeld andersoortige auto’s. Maar het delen van technologie komt dit keer dus ten goede aan Audi. In basis wordt de A8 dus namelijk nu, achterwielaangedreven. Premijummm!

De nieuwe A8 zal volgens Autocar erg veel gaan lijken op het Grandsphere concept. Hoewel het de vraag is of er ook een shooting brake/sportback achtige achterkant komt. Het belangrijkste is echter de plaatsing van het voorwiel. Kijk nou eens hoe machtig mooi ver vooruit die is geplaatst.

Met enig hard werk kan de nieuwe A8 (e-tron?) volgend jaar al op de markt komen. Een beetje gek is wel dat er eerder nog onduidelijkheid bestond over of er nu nog een nieuw topmodel van Audi zou komen. Maar dat ging dan vermoedelijk om een model nog boven de A8.

Ik ben er een beetje bang voor dat ik zomaar eens een echte Audi fanb0i kan worden. Zeker als BMW doorgaat met ‘interessante’ designs. De A6 e-tron, die op hetzelfde platform komt te staan, ziet er als concept ook uit als een winnaar. Wie had dat ooit nog gedacht…