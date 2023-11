Renault is niet langer de baas over Nissan

De rollen zijn vanaf nu iets anders verdeeld in de Renault-Nissan-alliantie.

Helemaal je eigen boontjes doppen als automerk is heel lastig anno 2023. Zeker met de opkomst van de EV is het verdraaid handig als je platforms kunt delen. Daarom is het overgrote deel van alle automerken onderdeel van een concern. Eigenlijk zijn alleen de Japanse merken (Toyota, Honda, Mazda, Subaru, Suzuki) nog autonoom.

Renault en Nissan heb je ook nog, maar dit is een verhaal apart. Ze zijn niet onafhankelijk, maar ze zijn ook geen onderdeel van een concern. In plaats daarvan zijn ze al jaren getrouwd, of zoals het officieel heet: ze vormen een alliantie. Daar is later ook Mitsubishi nog bij gekomen.

De vergelijking met een huwelijk gaat niet helemaal op, want Renault en Nissan waren tot op heden niet gelijkwaardig. De Fransen hadden namelijk een aandeel van 43,3% in Nissan, terwijl de Japanners op hun beurt maar 15% van Renault in handen hadden.

Dat is echter per vandaag veranderd. Renault heeft 28,4% van hun Nissan-aandelen overgebracht naar een Frans trustfonds. Niet toevallig houden ze daarmee nog 15% van de aandelen over. Op die manier heeft Renault nu evenveel inspraak in Nissan als vice versa. Het fonds is neutraal, dus via deze aandelen zal er geen invloed uitgeoefend worden.

Bij deze constructie gaat het puur om de inspraak, Renault oogst nog wel de financiële voordelen van de resterende 28,4% van de aandelen. En ze kunnen deze aandelen eventueel nog verkopen, mochten ze dat willen.

Dit nieuws komt niet uit de lucht vallen, want Renault-Nissan had deze plannen eerder dit jaar al aangekondigd. Maar de nieuwe constructie is nu dus een feit, wat betekent dat Renault en Nissan vanaf vandaag gelijkwaardige partners zijn.

En Mitsubishi, heeft die ook nog wat in de pap te brokkelen? Nee, want daarin heeft Nissan een meerderheidsbelang van 34%. Om toch maar weer even de analogie erbij te halen: in dit huwelijk is Mitsubishi meer het kind.