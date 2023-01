Nieuwe Audi A8 gaat verdraaid veel hier op lijken

En dat is goed nieuws. Want de Grandsphere is een strak vormgegeven auto en dus de nieuwe 2024 Audi A8 ook.

Concepten. Ik vind ze geweldig. Het laat zien wat autofabrikanten kunnen en de ontwerpers laten hun fantasie niet remmen door allerlei beperkingen. Helaas vinden we vaak maar kleine elementen terug van het concept in de productieversie. Daarom kijk ik altijd met een schuin oog naar concepten. Audi zegt nu dat de nieuwe 2024 A8 veel zal lijken op de Audi Grandsphere concept.

Nieuwe 2024 Audi A8 en de Grandsphere

Audi noemt het concept ‘een privéjet voor onderweg’. Alle luxe en comfort van een jet, gepropt in een elektrische auto. Het Duitse merk zet hoog in, de A8 is dan ook het vlaggenschip van het merk. Waar de A8 de laatste jaren een beetje saai was en achterliep op de concurrenten, probeert Audi het nu anders.

De A8 E-tron, vermoedelijk gaat de auto zo heten, wordt volgend jaar onthuld. In een interview met Autocar zegt de designbaas Marc Lichte: ‘ De Grandsphere is een zeer concrete teaser. Het is niet ver verwijderd van wat de productie zal worden. Het is niet 1:1 maar zeer dichtbij.” Laten we het hopen!

Design

De looks zien er totaal anders uit. De nadruk ligt op de zelfrijdende capaciteiten van de auto en daarom is de Grandsphere van binnenuit ontworpen. Binnenin zien we namelijk een lounge-achtige setting, wanneer er geen menselijke noodzaak meer is om hem te besturen. Wat direct opvalt is dat de pedalen en stuur verdwijnen als de auto zelf kan rijden. Passagiers kunnen dan optimaal genieten van alle entertainment dat aan boord is.

Het nieuwe topmodel gaat een slag groter worden dan de oude Audi A8. Toch benadrukt Audi dat de auto met een lengte van 5350 mm en een breedte van 2000 mm meer een vierdeurs GT-auto zal zijn dan een traditionele sedan.

Maar toch, zelfrijdende auto’s zie ik nog niet zo snel. En zeker niet in 2024. Dit kan niet anders betekenen dat de A8 er anders uit zal gaan zien dan de hier getoonde afbeeldingen. In hoeverre weten we niet, maar laten we blijven hopen dat de Grandsphere-invloeden sterk zullen zijn.