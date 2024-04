Deze interessante auto voor iedereen heeft nu ook een prijs

Want een interessante auto is het. Ben benieuwd wat je van zijn prijs vindt…

Artikelen over Pagani’s zijn leuk. Over Ferrari’s ook. En zelfs de rijtest van een dikke Mercedes is niet te versmaden. Je kunt er heerlijk bij wegdromen en fantaseren dat je er ooit eentje bezit. Althans, dat geldt voor de meesten van ons, sommigen hebben mazzel en rijden al zo’n ding natuurlijk. Dan is dit artikel niet voor jou.

Want we gaan het eens hebben over een auto die door de meeste mensen als een interessante auto kan worden weggezet. Een tje die we ook daadwerkelijk vaak in het Nederlandse straatbeeld terug gaan zien. We hebben het natuurlijk ober de nieuwe Skoda Kodiaq plug-in hybride.

Die heeft een prijs en die gaan we jou nu vertellen.

Deze interessante auto heeft nu ook een prijs

Om maar met de deur in huis te vallen, de nieuwe Skoda Kodiaq Plug-in hybride kost 48.990 euro. Is een smak geld, maar hee. Skoda zou Skoda niet zijn als je er niet veel voor terugkreeg. En dat maakt dit zo’n interessante auto.

Allereerst de hybride techniek. Als je een beetje zuinig aan doet, kun je er 123 kilometer ver mee komen. Op alleen de accu dan he, op benzine nog veel verder. En 123 kilometer is voor de meeste mensen wel genoeg als het op dagelijkse ritjes aankomt.

Laden gaat met 11 kW bij een openbare laadpaal, tot 50 kW bij de snellader. De accu is overigens 27,5 kWh, dus die zit zo vol. En als je wil gassen, is daar de bekende 1,5 TSI, dien samen met de elektropower 204 pk levert.

Aan boord van deze interessante auto krijg je natuurlijk de gebruikelijke luxe die je in nieuwe auto’s nu eenmaal krijgt. Connected services, LED-lampjes, airco, noem maar op. Daar hoef je hem niet voor te laten staan.

Conclusie: Het is een interessante auto. Voor (bijna) iedereen!