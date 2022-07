Eindelijk! Pinifarina Battista gaat richting klanten

Het heeft even geduurd. Maar eindelijk kunnen de eerste klanten hun Pininfarina Battista in ontvangst nemen.

Heet nieuws uit de koker van Pininfarina! Na een lange periode van stilte is er beweging in de pijplijn. Het is alweer even geleden dat de exclusieve Pininfarina Battista aan de wereld werd voorgesteld.

Dat was namelijk in 2019. Altijd is weer de vraag of dit soort projecten van de grond komen. Het antwoord is ja! De productie draait op volle toeren en het luxemerk is van plan de Battista aan klanten uit te leveren. In Nederland is Louwman Exclusive verantwoordelijk voor het uitleveren van de Automobili Pininfarina Battista.

De cijfers liegen er niet om. De volledig elektrische hypercar levert 1.900 pk dankzij vier elektrische motoren. Daarmee sprint het kanon in slechts twee seconden naar honderd kilometer per uur. Alle auto’s worden gebouwd in een fabriek in Italië. In totaal worden 150 exemplaren van de Battista geproduceerd.

De batterij is 120 kWh groot en daarmee heb je het over een WLTP-actieradius van 500 kilometer. De techniek die Pininfarina gebruikt voor de Battista is afkomstig van het Kroatische Rimac.

Per auto zijn ze in Italië 10 weken zoet. Dat komt neer op zo’n 1.250 arbeidsuren. Het proces kan nog verder oplopen, afhankelijk van de configuratie van de klant. Zo is er ook een speciale editie van de Battista die maar liefst 18 productieweken in beslag neemt.