Is de nieuwe Honda CR-V nog wel relevant voor ons?

Honda trok het doek van de gloednieuwe CR-V die vanaf 2023 ook in de Europese dealers staat te shinen. Maar willen wij hem wel?

Het is moeilijk om nou precies een beginpunt te vinden voor de SUV-hype. Amerikanen zullen zeggen dat het de Ford Explorer was, Europeanen kennen de Mercedes ML en BMW X5 als de grondlegger ervan en je zou zelfs Hyundai als trendsetter kunnen aanwijzen vanwege hun Tucson die een segment lager probeerde te scoren. Een auto die echter ook al snel een terreinwagen voor de openbare weg werd, was de Honda CR-V. Die mag ook wel beschouwd worden als een vroege vogel in het SUV-succes, zelfs de naam ‘Comfortable Runabout Vehicle’ laat zien dat deze ietwat ruige auto toch comfort en praktisch gemak moet bieden voor dagelijks gebruik.

Honda CR-V

Dat is toch eigenlijk de essence van de vroege SUV’s en waarom ze zo succesvol waren. Dus wist Honda de eerste en tweede generatie CR-V hier aardig te slijten. Het meest succesvolle jaar vond Honda hier in het debuutjaar voor de derde CR-V, maar daarna zakte het af. Sterker nog: de vanaf 2018 verkochte vijfde generatie is nog niet eens duizend keer verkocht hier in Nederland (ter context, in die tijd vlogen er meer dan 15.000 Volkswagen Tiguans over de toonbank). Als Honda zou aankondigen dat de zesde generatie ons landje overslaat, zou er waarschijnlijk bijna geen haan naar kraaien. Het ‘in memoriam’ artikel staat bij wijze van spreken al klaar.

Gloednieuwe Honda CR-V (2023)

Waarom zakt het af? Omdat hij te groot en te duur wordt, men wijkt liever uit naar compactere SUV’s en crossovers. Hoe anders is dat in de VS, waar de CR-V als middenklasse SUV goed scoort. Daar loopt men warm voor een nieuwe generatie en dus is die hier. De Honda CR-V voor modeljaar 2023 is officieel onthuld en terugkomend op de vorige alinea: ook wij krijgen hem weer. Wat gaat Honda doen om hem nu wél succesvol te maken?

In ieder geval moet een nieuw design het eerste aantrekkelijke zijn aan de nieuwe Honda CR-V. Waar de CR-V altijd een beetje ongebruikelijke proporties had, is hij nu net even wat strakker. Langere motorkap, lagere en rechtere daklijn, dat soort werk. Met een beetje fantasie zie je er bijna wat Volvo XC60 in. Qua dimensies is de auto nu 4.694 mm lang, 1.692 mm hoog en 1.864 mm breed. Daarmee is hij wel een stuk verlengd, maar qua hoogte en breedte verschilt het nauwelijks met de voorganger. Ook de wielbasis is met zo’n 40 mm verlengd naar 2.700 mm. Een flinke jongen, dus.

Motoren

In de VS wordt de nieuwe Honda CR-V beschikbaar met twee motoren: een 1.5 liter grote viercilinder met 190 pk en een 2.0 liter viercilinder met een dual-motor hybridesysteem. Die laatste wordt de enige motor die Honda wil aanbieden voor de CR-V in Nederland. We hebben het dan over 204 pk en 335 Nm. De transmissie voor de hybrideversie is een beetje een raadsel, want volgens Honda wordt het geheel opgelost met de hybridemotoren.

Wel laat Honda een belangrijk steekje vallen: de trekkracht van de nieuwe Honda CR-V Hybrid is 1.000 pond, of ongeveer 453 kg. Een caravan trekken is dus niet weggelegd voor deze auto. En dat is toch een reden dat mensen in Nederland zo’n CR-V wel zien zitten.

Interieur

In het interieur van de nieuwe Honda CR-V is het allemaal wel zoals je verwacht, maar qua features is de auto helemaal up to date. Zo krijg je twee 7 inch schermen: eentje voor je neus die fungeert als tellers en eentje in het midden die als touchscreen werkt. Je kunt ook upgraden naar een 9 inch groot scherm. Iets wat we eigenlijk stiekem best graag zien: gewoon knoppen en draaiknoppen voor de airco. Wellicht niet zo modern, maar wel ergonomisch top. Dat is echter ook wel een valkuil voor de CR-V: het oogt allemaal nogal ’traditioneel’. Recht-toe-recht-aan, een relatief klein scherm voor anno 2022 (2023 wanneer wij hem krijgen), een grote hendel voor de versnellingsbak in plaats van knoppen zoals vele automerken dat nu doen: het werkt allemaal prima, maar echt vooruitstrevend is het niet.

Wat je wel krijgt: draadloze ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Mocht het Honda-systeem dus helemaal ruk zijn voor jou, dan kun je altijd nog je telefoon linken zonder kabeltje. Moet je telefoon toch aan het kabeltje, dan kan dat met een scala aan USB-A en USB-C poorten door de hele auto. Gaat het echter om alleen opladen, dan zal je in de middenconsole een draadloze Qi-oplader vinden.

Tech

Je fopt ons niet met onderstaande foto van de nieuwe Honda CR-V op een zandpad: dit is fotoshop. Toch heeft Honda wat zaakjes toegevoegd die het rijden op ruige paden iets makkelijker moeten maken. Zo heeft de auto permanent vierwielaandrijving dankzij de extra elektromotoren uit het hybridesysteem. Van een steile heuvel afrollen gaat makkelijk met Hill Descent Control en mocht de weg besneeuwd raken, dan kun je met de rijmodi nu ook een speciale ‘Snow’ modus gebruiken.

Blijf je liever gewoon op de weg, dan heeft de auto nieuwe camera’s en sensoren om veiligheidssystemen optimaal te laten werken. Traffic Jam Assist maakt jouw leven in de file makkelijker door daar bij te remmen en op te trekken, de auto remt ook volledig automatisch in noodsituaties en er zit nu verkeersbordherkenning op elke versie. Wederom niet grensverleggend, maar het is fijn om te hebben.

Kortom: Honda durft de nieuwe CR-V hier wel weer te verkopen en zet precies neer wat je verwacht. Helaas betekent dat waarschijnlijk wederom dat mensen hem links laten liggen. Misschien dat de hybrideversie dit keer efficiënt genoeg is om de prijs een beetje competitief te maken. Stiekem verwachten wij nu al dat ook deze auto zeldzaam gaat worden in Nederland. In 2023 staat ‘ie in onze showrooms en tegen die tijd zal de volledig Europese versie ook worden onthuld.