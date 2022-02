Ook Tesla biedt een helpende hand rondom Oekraïne

Tesla stelt Superchargers rondom de grens met Oekraïne gratis open voor elektrische auto’s van alle merken.

Als Vladimir Poetin besluit een oorlog te beginnen, zit er voor de meeste mensen niets anders op dan machteloos toe te kijken. Je kunt hooguit een donatie doen. Als je echter een invloedrijk iemand bent als Elon Musk kun je toch net wat meer hulp bieden. Dat doet hij ook.

Zoals gisteren al bekend werd, helpt Elon Musk Oekraïne aan internet via zijn Starlink-satellieten. Nadat het internet flink verstoord was door de Russische invasie, deed de Oekraïnse vicepremier via Twitter een oproep aan Elon Musk. Die gaf gehoor aan deze oproep door Starlink te activeren in Oekraïne. Ook beloofde hij ontvangers te sturen. Want die heb je wel nodig om te internetten via de satelliet.

Starlink terminals are coming to Ukraine! Thank you @elonmusk, thank you everyone, who supported Ukraine! pic.twitter.com/xHDYHunhsW — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Elon Musk biedt niet alleen een helpende hand via Starlink, ook Tesla draagt nu een steentje bij. Per vandaag zijn namelijk diverse Superchargers in de grensgebieden rondom Oekraïne gratis opengesteld. Het gaat om locaties in Polen, Slowakije en Hongarije.

De Superchargers zijn te gebruiken voor EV’s van alle merken, zoals sinds kort ook in Nederland het geval is. Het is dus niet zo dat Elon Musk hiermee alleen zijn eigen klanten helpt.

Starting Monday, Tesla Superchargers in parts of Poland, Slovakia, and Hungary will be free in order to help evacuate refugees from Ukraine. pic.twitter.com/kEzXMAXhgf — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) February 27, 2022

Gezien alles wat er gaande is, gaat het hier om een klein gebaar, maar dat neemt niet weg dat het een mooi gebaar is. Tesla had vorig jaar al een vergelijkbare actie rondom de overstromingen in Limburg, België en Duitsland. Ook toen konden mensen gratis laden bij lokale Superchargers.