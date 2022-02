DS 9 E-Tense 360 rijtest en video: hart versus verstand

De Franse luxury limousine is nog altijd springlevend dankzij de DS 9. De DS 9 E-Tense 360 vormt het absolute topmodel. Hoe goed is ie?

DS als zelfstandig automerk

Het blijft lastig om een compleet nieuw automerk op poten te zetten. Het heeft tijd nodig, veel tijd, maar ook goede producten. DS Automobiles timmert al enige jaren hard aan de weg als zelfstandig automerk binnen Stellantis. De huidige line-up bestaat uit de DS 3 Crossback, DS 4, DS 7 Crossback en de DS 9 als absolute vlaggenschip. DS verkoopt zijn modellen momenteel via 449 verkooppunten in 41 landen. Frankrijk, Italië en Spanje zijn de belangrijkste markten.

Elektrische DS

Merkwaardig genoeg is er alleen van de DS 3 Crossback een volledig elektrische variant verkrijgbaar. De overige modellen worden dan weer wel als plug-in hybride geleverd. Binnenkort is alles anders. Vanaf 2024 is DS namelijk een volledig elektrisch automerk. De DS 9 waarin wij rijden betreft het absolute topmodel: de DS 9 E-Tense 360 met vierwielaandrijving. Een plug-in hybride met een inmiddels bekende aandrijflijn.

Peugeot 508 PSE

Hoe dat zit? Simpel: Peugeot gebruikt hem ook in de 508 Peugeot Sport Engineered (PSE) die als sedan of estate geleverd wordt. Bij de Peugeot ligt het accent veel meer op sportiviteit. Bij DS draait het om luxe en comfort, ook al zet deze 360 pk sterke plug-in hybride van DS flinke stappen als het je gas intrapt. Vooral de tussenacceleraties zijn indrukwekkend dankzij een prettige push van de elektromotoren. Je leest het goed: meervoud. Deze auto heeft meerdere elektromotoren.

Benzine + 2 elektromotoren

De aandrijflijn van de DS 9 E-Tense 4×4 360 – zoals het model officieel heet – bestaat uit een wat rauwig klinkende 200 pk sterke 1,6-liter turbobenzinemotor, een 110 pk sterke elektromotor die is geïntegreerd in de achttraps automaat en een 113 pk sterke elektromotor op de achteras. Dat resulteert in 360 pk vermogen en 520 Nm aan trekkracht.

11,9 kWh batterij

De elektromotoren halen hun kracht uit een 11,9 kWh-batterij. In standje ‘Electric’ kan deze DS 9 op papier 47 kilometer elektrisch rijden. Reken in de praktijk op ongeveer 25 tot 30 kilometer. Elektrisch rijden kan tot een snelheid van 135 km/u. Tot slot nog even wat prestatiescijfers: de DS 9 E-Tense 4×4 360 sprint in 5,6 seconden van 0-100 km/u en haalt een topsnelheid van 250 km/u.

DS 9 E-Tense 250 heeft grotere batterij

Wil je meer elektrische range? Ga dan voor de goedkopere E-Tense 250-versie. Die heeft dezelfde benzinemotor met 200 pk en een 110 pk sterke elektromotor op de vooras. Een elektromotor op de achteras ontbreekt. Minder vermogen dus, maar wel een grotere batterij: 15,6 kWh. Daarmee moet je 61 kilometer elektrisch kunnen rijden (WLTP). Dankzij de 7,4 kW-boordlader is de batterij in 2 uur en 23 minuten van 0-100% op te laden.

Natuurlijk volstaat deze DS 9 E-Tense 250 voor het Nederlandse verkeer. Een systeemvermogen van 360 pk is overbodige luxe, maar wel lekker. Toch stelt ook de 250-versie niet teleur. De topsnelheid van deze variant bedraagt 240 km/u en de 0-100-tijd komt uit op 8,1 seconden. Prima cijfers.

All the way gaan

Maar als je dan toch investeert in een luxueuze Franse limousine, waarom dan niet all the way gaan? DS kleedt de 360 pk sterke variant bovendien wat dikker aan. Je krijgt naast 20-inch Munich lichtmetalen wielen en remklauwen met DS Performance opdruk ook speciale badges in DS Performance-kleuren.

Technische upgrades

DS voert daarnaast ook technische aanpassingen door. Denk hierbij aan speciale voor- en achterwielophanging met een grotere spoorbreedte. Het remsysteem heeft remklauwen met vier zuigers voor een betere krachtverdeling in zware omstandigheden. Vóór zijn remschijven van 380 x 32 mm gemonteerd en achter 290 x 12 mm remschijven. De schokdempers, veren en stabilisatoren zijn uniek voor deze motorvariant, evenals de kalibratie van de aandrijflijn.

Comfort moet zegevieren

Ja hallo, het is wel een DS hoor, geen AMG! En dus moet comfort zegevieren, toch? Dat is gelukkig het geval. Hoewel de 360 pk-versie wel wat harder is geveerd dan de 250-versie, blijft comfort overheersen. Daarnaast is de auto aangenaam stil, onder meer door extra geluidsisolatie in de wielkasten, gelamineerd glas van 4 mm dik en speciale lijmtechniek in het chassis om vibraties te beperken.

Ook aanwezig is het zogeheten DS Active Scan Suspension waarbij met behulp van een camera bovenin de voorruit het wegdek wordt ‘gelezen’. Op basis van die informatie wordt de demping razendsnel aangepast om alle oneffenheden zoveel mogelijk te ‘compenseren’.

Sturen in de DS 9

Toch kom je ook als stuurman wel aan je trekken in deze topversie van de DS 9. Er is verrassend veel stuurgevoel en op een bochtig traject als de Col de Vence nabij Nice kun je best wel wat plezier beleven met deze DS 9. Maar het blijft onder de streep wel een wat ‘vlakke’ experience. Een uitbrekende achterkant is er niet bij. Het vermogen wordt heel safe afgegeven.

Doe maar rustig aan

Doorrijden kan zeker, maar eigenlijk wil je liever rustig cruisen op de snelweg. Dan is de DS 9 echt in zijn element. Alles op comfort, stoelmassage aan, cruise control ingeschakeld en gaan met die Franse banaan. De stoelen zijn ook meer voor dat soort ritten gemaakt, want van zijdelingse steun is niet echt sprake.

Je kunt op lagere snelheden bovendien meer genieten van het interieur. Helemaal als je 5.250 euro extra investeert in het Opera-interieur. Er is keuze uit zwart of rood. Het complete interieur wordt voor die prijs afgewerkt met prachtige materialen, zoals aluminium en leder. Zelfs aan een alcantara dakhemelbekleding is gedacht.

Prijzen DS 9 E-Tense

Prijzen, laten we ook die eens noemen. Hieronder de Nederlandse tarieven van de versie die je op het moment van schrijven kunt kopen.

DS 9 E-Tense 250 Performance Line+: 60.890 euro

DS 9 E-Tense 250 Rivoli+: 63.790 euro

DS 9 E-Tense 4×4 360 Performance Line+: 70.890 euro

DS 9 E-Tense 4×4 360 Rivoli+: 73.790 euro

Hart versus verstand

De door ons gereden DS 9 E-Tense 4×4 360 Rivoli+ kost je dus een stevige 73.790 euro. Daar mag je dan ook nog het Opera-interieurthema van 5.250 euro bij op tellen. Dan staat er wel een auto van bijna 80.000 euro op de stoep! Vanaf dat moment ontstaat er een strijd tussen hart en verstand.

Want wie wat marktonderzoek doet, komt al vrij snel tot de conclusie dat er genoeg alternatieven zijn. Denk aan de Mercedes-Benz E300 e plug-in hybride met 320 pk, of een dikke BMW 5 Serie plug-in hybride. Toch komt de grootste concurrent van deze DS 9 uit Zweden. Volvo heeft namelijk een S90 T8 Recharge plug-in hybride in het programma met een systeemvermogen van 455 pk. Die begint bij 67.495 euro of 74.495 euro voor het absolute topmodel. Dat zet je toch aan het denken.

Frans versus Zweeds. 360 pk versus 455 pk. Beide auto’s bieden comfort, luxe en maximale interieurruimte, ook achterin. Alleen bij DS zorgen ze net voor wat meer eye candy, met name in het interieur. Of de koplampen met draaiende elementen. Sjiek!

Het blijft lastig kiezen. Een ding is zeker: een auto als de DS 9 koop je vooral met je hart en niet met het verstand. Je moet verliefd zijn op de 9, want stiekem weet je diep vanbinnen ook dat het wellicht verstandiger is om te investeren in een volledig elektrische auto. Zelfs voor 50 mille koop je al een degelijke BEV.

Elektrische aandrijflijn ideaal voor DS 9

Laten we hopen dat DS zijn grote luxury limousine ook in de toekomst in leven houdt. Want wat deze auto eigenlijk nodig heeft is een volledig elektrische aandrijflijn. Helemaal in Nederland. Fiscale prikkels voor een PHEV zijn nagenoeg verdwenen. De bijtelling is gelijk getrokken met diesel en benzine. Je geniet nog wel even van een halftarief voor de wegenbelasting, maar that’s it.

Het kopen van een plug-in hybride voelt daarom nu een beetje aan als het kopen van een oudere iPhone 11. Werkt allemaal prima natuurlijk, maar een iPhone 13 is veel meer future proof. Maar toegegeven: soms winnen elegantie, schoonheid en comfort het van gezond verstand. Je leeft immers maar een keer.

Meer zien en weten over de DS 9? Check dan ook onze video!