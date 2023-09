2 jaar minder kans op dure reparaties met je Range Rover

Twee jaar lang doorrijden met peace of mind in je Range Rover dankzij verlengde fabrieksgarantie.

Terecht of onterecht. Een Range Rover heeft nu niet bepaald de reputatie van meest betrouwbare auto ooit. En op een grote dure auto kunnen reparaties ook groot en duur uitvallen. Zo werkt het nu eenmaal. Dan is het wel zo lekker om met garantie rond te karren.

Dat is vanzelfsprekend op een nieuwe auto. Echter, Nederlanders kopen nauwelijks nieuwe auto’s. Een occasion is meer ons ding. En dan is het wel zo fijn als er ook nog garantie op de auto zit. Tot voor kort rekende Jaguar Land Rover met drie jaar fabrieksgarantie op de Range Rover, Land Rover Defender en de Discovery. Per 1 september van dit jaar is de garantie verlengt van drie naar vijf jaar of 150.000 kilometer.

Toch lekker dat je nog twee jaar aanspraak hebt op de fabrieksgarantie als je shopt voor een Range Rover, Defender of een Discovery uit 2020. Schrik niet als je net voor deze periode een nieuwe auto hebt aangeschaft. Afhankelijk van het model gaat de bestaande garantie van drie naar vijf jaar of 150.000 kilometer. Voor klanten van Jaguar kan dit bekend in de oren klinken. Dit Engels merk verstrekt al sinds 1 juli 2022 vijf jaar garantie op nieuwe auto’s.

Occasions

De nieuwe ontwikkelingen bij Jaguar Land Rover zijn goed nieuws voor jong gebruikte auto’s van het concern. Een occasion die met deze nieuwe regel in aanmerking komt voor fabrieksgarantie heeft een goed effect op de restwaarde. Fabrieksgarantie is toch wat lekkerder dan een BOVAG garantie of vergelijkbaar, met alle respect voor de betreffende organisaties.

Hoe doen andere merken dat?

Vijf jaar fabrieksgarantie op een Range Rover klinkt mooi, maar is niet baanbrekend in de industrie. Bij de minder exclusieve automerken is 7 of zelfs 10 jaar garantie de norm. En dan hebben we het echt niet alleen over een Kia of een Lexus. Bij bijvoorbeeld een nieuwe Ferrari is er sprake van drie jaar garantie. Minder dan een Range Rover, maar bij Ferrari zit er dan ook zeven jaar onderhoud inbegrepen. En zeven jaar gratis onderhoud (met een max van 20.000 km per jaar) is gewoon een goede deal.

Porsche is een stevige concurrent van Range Rover, met de Macan en de Cayenne. Op beide Porsches zit een fabrieksgarantie van 2 jaar bij aanschaf. Dan heb je met een Range Rover het beter voor elkaar. Porsche heeft dan wel weer het Approved Garantie programma, waarbij garantie tot 15 jaar (!) verlengd kan worden.