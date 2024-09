Ook zzp’ers kunnen nu in een hippe Chinese EV rijden

In plaats van de ID. Buzz kun je nu ook de Chinese variant bestellen in Nederland.

Gisteren schreven we al over de Hyundai Staria die naar Nederland komt, maar nu maakt er nog een hippe bedrijfswagen zijn opwachting. In tegenstelling tot de Hyundai is deze wél elektrisch, zodat je straks ook in milieuzones met open armen ontvangen wordt.

De bus in kwesties is de Maxus eDeliver 5. Maxus is een merk van SAIC en is dus in feite een zustermerk van MG. Ze leveren in Nederland uitsluitend elektrische bedrijfswagens, waarvan de eDeliver 5 dus de nieuwste is.

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Maxus voor deze bus met een schuin oogje naar de ID. Buzz heeft gekeken. De rechte neus, de zwarte A-stijl en de two-tone kleurstelling komen ons namelijk heel bekend voor.

De Maxus eDeliver 5 is wel een stuk praktischer dan een ID. Buzz, met een laadruimte van minstens 6,6 kuub. Dat geldt voor de standaard variant, maar dit loopt op tot 8,7 kuub in de L2H2-uitvoering. Het laadvermogen is maximaal 1.200 kg en je kunt maximaal 1.500 kg trekken. Voor een bedrijfswagen niet heel veel, maar het blijft natuurlijk een EV.

De eDeliver 5 beschikt over een 64 kWh accu, die goed is voor een actieradius van 489 km. De elektromotor levert 163 pk en 240 Nm aan koppel. Een snellaadvermogen wordt niet genoemd, maar de bus moet in 36 minuten van 20 tot 80 procent opgeladen zijn.

Het interieur is ook heel hip voor een bedrijfswagen, en vooral minimalistisch. Het lijkt erop dat een infotainmentscherm zelfs optioneel is, want op de bovenstaande foto zien we alleen twee telefoonhouders.

De Nederlandse prijs van de Maxus eDeliver 5 is ook meteen bekend: de bus is te bestellen vanaf €34.750 (ex. btw uiteraard). Daarmee is deze Maxus vrijwel even duur als de Hyundai Staria van gisteren. Maar dat is dus een hybride en geen volledig elektrische bus.