Volkswagen ID.Buzz Cargo: sneller en een betere bestelwagen

Volkswagen geeft de ID.Buzz Cargo een opfrisbeurt en hij wordt serieus veel beter

De ID.Buzz Cargo gaat nog niet zo lang mee, sterker nog, hij is er pas vanaf 2022. Maar Volkswagen heeft toch een aantal verbeteringen doorgevoerd aan de belangrijkste elektrische bestelwagen in haar gamma. Zeer welkom voor de ondernemers die volgend jaar te maken krijgen met een milieuzone. En laten we eerlijk zijn, alle ondernemers met een bestelwagen krijgen volgend jaar te maken met de aankomende milieuzones.

De enige mogelijkheid om zeker te zijn dat je helemaal geen gezeur krijgt is een elektrische bestelwagen aanschaffen. Dat is in 2025 overigens ook de enige bus die je nog kunt kopen zonder BPM. Want vanaf 1-1-2025 wordt op grijs kenteken voertuigen ook BPM berekend zoals we eerder al schreven.

Terug naar de vernieuwd Volkswagen ID. Buzz Cargo. Op een aantal belangrijke punten is hij verbeterd. We zetten het voor je op een rijtje.

Veranderingen ID.Buzz Cargo

accu: van 77 kWh naar 79 kWh vergroot

actieradius (WLTP): van 427 km naar 459 km

vermogen: van 240 pk naar 286 pk

trekgewicht: van 1.000 kg naar 1.200 kg

maximaal gewicht lading: van 647 kg naar 750 kg

topsnelheid van 140 km/u naar 160 km/u

maximale laadsnelheid van 170 kW naar 180 kW

Een aardig lijstje met betere waardes dus voor de ID.Buzz. Nu zijn we hier sowieso fan ook van de personenuitvoering die we 3 maanden lang mochten rijden . Maar naast de cijfers hierboven is vooral ook het infotainment systeem onder handen genomen. Via een 33cm groot touchscreen kun je dit bedienen. We hadden zelf graag nog meer knoppen gezien, maar er moet iets te wensen overblijven natuurlijk.

Met de komst van de nieuwe Transporter. Die wij al gekscherend de Volkswagen Transit noemden, is de ID.Buzz nog steeds de bestelwagen met het meest uitgesproken Volkswagen ‘smoel’. Maar het laadvermogen van die Transporter zal wel net iets verder gaan EN die wordt wel leverbaar in andere versies dan volledig elektrisch. Lekker wanneer er keuze is!