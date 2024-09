Jeremy Clarkson heeft primeur: dit was de derde Stig

Jeremy Clarkson noemt iemand die het trio bijgestaan heeft als The Stig, maar die naam was nog helemaal niet bekend!

Denk je aan TopGear, dan denk je aan het recent wederom veel besproken trio Clarkson, Hammond en May. Toch zijn er ook voldoende onvergetelijke TopGear-momenten gecreëerd dankzij een vierde ‘persoon’. The Stig.

The Stig

Het idee voor The Stig ontstond toen de producenten doorhadden dat de vlotte babbel van Clarkson en Hammond (en helemaal May) vlotter was dan hun rondjes om het circuit op het vliegveld van Dunsfold. Het idee voor een vierde presentator werd afgeschoten, maar het idee voor iemand die enkel en alleen de rondjes deed in de supercars beviel wel. Eerst wilden ze hier ‘gewoon’ een toerwagenkampioen voor inzetten die ook gewoon zou praten en een persoonlijkheid zou hebben. Er werd later geopteerd voor een ‘anoniem’ persoon in een volledig racepak en een geblindeerde helm, of zoals Clarkson het altijd noemde: een tame racing driver. Om hem vervolgens altijd aan te kondigen met twee ironische ‘feitjes’ omdat het spelletje blijft om zijn identiteit geheim te houden.

Geinig feitje: The Stig is altijd ongescript gebleven: de producenten vertelden The Stig enkel in welke hoedanigheid hij ergens aanwezig moest zijn, wat hij vervolgens zou doen was aan hemzelf om totale chaos te verzekeren. Denk aan het omgooien van de tafel in het spelletje Top Trumps dat James May bedacht om de features van de Mercedes S63 AMG en BMW 750Li te vergelijken. De rondjes rondom circuits waren echter wel bloedserieus om een goede benchmark te hebben.

Onthullingen

The Stig begon met een zwart racepak en een zwarte helm, wat coureur Perry McCarthy bleek te zijn. McCarthy onthulde zijn rol als The Stig in een biografie die hij schreef en dat leidde ertoe dat de BBC de banden verbrak. Zijn opvolger, dit keer in een wit pak met een inmiddels iconische witte Simpson-helm, is langer geheim gebleven, ondanks sterke geruchten en lekken. In 2009 werd er een enorme Stig-onthulling in de show van TopGear gehouden, waarna The Stig zijn helm afdeed en het Michael Schumacher bleek te zijn. Dit was in scène gezet. De BBC bemerkte toenemende druk rondom het onthullen van The Stig, maar de onthulling kwam vlak na de snelle ronde van de Ferrari FXX. Die auto werd door Ferrari niet uitgeleend, tenzij ze iemand konden vinden die er eentje had gekocht en die er dan ook mee moest rijden. Schumacher heeft er eentje, dus was zowel Ferrari gerustgesteld dat een eigenaar hem echt reed, en was de druk op de onthulling van The Stig eraf.

Ben Collins

Zoals gezegd een farce en iedereen prikte er dan ook vrij makkelijk doorheen. Degene in het Stig-pak wilde graag zijn identiteit onthullen, maar de BBC wilde dat niet. Na een rechtszaak die de BBC verloor gebeurde een onthulling dan toch, en het was Ben Collins. Deze coureur en stuntman is momenteel nog steeds zeer actief in de media met zijn eigen YouTube-kanaal en op DriveTribe, waarin hij steeds vaker leuke feitjes over het Stig-tijdperk deelt.

Derde onthulling?

Dat even ter introductie van The Stig, want er is één ding altijd in het midden gelaten. TopGear ging na 2010 nog vijf jaar door met Clarkson, Hammond en May. Daarna nog met een variëteit aan andere presentatoren en uiteindelijk tot en met zeer recent nog The Stig in hetzelfde witte pak als Collins. Het is nooit grootschalig aangekondigd wie de derde officiële Stig was. Welnu, Jeremy Clarkson heeft het onthuld.

Na de laatste Grand Tour deed Jeremy Clarkson een soort afscheidsshow bij zijn boerderij. Het hele interview moet je zelf maar terugluisteren (en kijken), maar één van de dingen die Clarkson deelt is dat de Stigs McCarthy, Collins en ene Phil Keen waren. Hé, maar die derde naam is eigenlijk nog nooit genoemd. Tenminste, niet officieel voor zo ver wij weten. Dat terwijl de derde en laatste Stig degene is die het langst dat werk heeft gedaan.

Phil Keen

Dus, wie is Phil Keen? Welnu, qua race-ervaring een prima Stig. Keen is een lang zittende Britse GT-rijder, die door zijn winsten in de GT3-klasse wordt gezien als de meest succesvolle Britse GT-rijder aller tijden. Keen racet pas in de Britse GT-serie sinds 2006, dus hij had ‘slechts’ vier jaar ervaring toen hij Collins verving. Aangezien er nooit meer heisa is geweest rondom een Stig-onthulling, lijkt het evident dat Keen het personage heeft belichaamd van 2010 tot 2022.

Op zich knap dat je tegelijkertijd enorme successen kan behalen in de racerij en een tweede agenda kan hebben waar niemand vanaf weet. Of Keen zijn rol nog kan vervullen blijft de vraag, aangezien TopGear in verband met het ongeluk van Freddie Flintoff van de buis is gehaald. De impact van dit ongeluk betekent misschien wel het einde van het programma.