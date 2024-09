Eindelijk: de coolste bestelwagen is nu ook in Nederland te krijgen

In plaats van de eeuwige Transporters en Transits kunnen zzp’ers nu ook kiezen voor een flitsende Koreaan.

Bedrijfswagens zijn doorgaans nogal saai vormgegeven. Nu is het ook een gebruiksvoorwerp, maar waarom mag een bedrijfswagen niet een beetje cool zijn? Dat moet de gedachte van Hyundai zijn geweest bij het ontwerpen van de Staria.

De Staria is al een tijdje leverbaar, maar niet in Nederland. Wellicht ben je deze opvallende verschijning al wel een keertje in buitenland tegengekomen, want in Duitsland is ‘ie bijvoorbeeld wel leverbaar.

Nu heeft Hyundai besloten om de Staria toch ook in Nederland te introduceren. Vooralsnog gaat het alleen om de bedrijfswagenversie, dus niet de personenversie. De bagageruimte is 4.935 liter groot, wat minder is dan een Transit, maar meer dan de Opel Vivaro en consorten. Het is dus niet een soort ID. Buzz, die er alleen hip uit ziet en verder niet zo praktisch is.

Op basis van het futuristische uiterlijk zou je verwachten dat de Staria volledig elektrisch is, maar dat is niet het geval. Tegenwoordig kun je bijna bij alle busjes kiezen uit verbrandingsmotor of elektrisch, maar de Staria is er alleen als hybride. Hiermee krijg je een 1.6 T-GDI, die met behulp van een elektromotor zorgt voor een systeemvermogen van 225 pk. Het is geen plug-in hybride, dus stekkeren is er niet bij.

De Nederlandse prijs wordt ook meteen bekendgemaakt: je hebt een Staria vanaf €35.660 ex. BTW. Als je een Staria voor deze prijs wil moet je natuurlijk wel dit jaar bestellen, want volgend jaar komt er ook nog een stukje BPM bovenop.