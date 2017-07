Oostenrijk FP1: glijpartijen en een zeer snelle Max!

De jonge Nederlander had echter ook een momentje op de Red Bull Ring.

Het belangrijkste nieuws van de dag is dat Lewis Hamilton vanochtend met z’n Mercedes het baanrecord aan diggelen heeft gereden. En ja, we weten dat baanrecords alleen tijdens races kunnen worden gereden, maar nog nooit ging iemand rapper in de rondte dan LH44 die vanochtend met soft banden een tijd van 1:05,975 op de klok zette.

Max Verstappen was slechts een toefje trager, de Red Bull-coureur zette op supersofts een tijd van 1:06,165 neer en pakte daarmee een aardige P2. Bottas, Vettel en Ricciardo maakten de top 5 compleet. Nog een speciaal woordje voor de McLaren-boys. Vandoorne reed namelijk naar een 7e tijd en ook Alonso reed zich met een 9e tijd de top 10 in.

Glijparten

De vuile baan zorgde in Spielberg voor een hoop pirouettes en andere ongebruikelijke moves. Zelfs de toppers Vettel en Hamilton hadden een momentje en ook Kimi Raikkonen gooide een setje banden weg met een flinke spin. Verstappen ging van de baan bij bochten 7 en 8 en toucheerde daarbij kort de vangrail. Max dook meteen de pits in. Romain Grosjean maakte een uitstapje met een lekke band tot gevolg en beide Toro Rosso’s gingen in de rondte.

Vanmiddag om 14u staat FP2 op het program, dus stay tuned voor meer actie. We schreven eerder trouwens dat de kans groot is dat het F1-circus dit weekend met regen te maken krijgt. De voorspellingen zeggen nu dat het vandaag wellicht gaat regenen, dat het morgen droog blijft en dat de kans op nattigheid zondag zeer aanwezig is.