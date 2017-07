De dure Europese merken gaan CASHEN

Nu de crisis écht voorbij is mogen de centen weer rollen in de Oude Wereld.

In het segment der exoten groeit dit jaar volgens analisten van LMC Automotive naar 12.980 stuks, waar vorig jaar nog 10.677 auto’s uit de topklasse werden verkocht. Bovenaan de lijst in deze klasse staat de Ferrari 488, die wordt gevolgd door de toch wel verrassende Aston Martin DB11. Goed om te zien dat de mannen in Gaydon de boel weer op de rit hebben en vergeet niet dat de DB11 met AMG V8 binnenkort ook nog in de verkoop gaat.

Aston Martin zag de verkoop in de eerste vier maanden van dit jaar groeien met maar liefst 103 procent. Het lijkt erop dat het merk eindelijk uit de penarie is en dat mocht ook wel een keer, want het ging er in financieel opzicht al jaren minder goed. Houd trouwens ook rekening met de komst van de nieuwe Vantage die het zeer waarschijnlijk ook lekker gaat doen in de verkoop.

Er gebeurt echter meer in de markt der exoten. Zo komt Bentley naar verwachting op de aankomende IAA in Frankfurt met een opvolger voor de succesvolle Continental GT die wederom op een VW-platform wordt gebouwd. Minder prettig voor de purist, maar de potentiële klant zal er maling aan hebben.

Ondertussen timmert Ferrari het hardst aan de weg. De Italianen hebben sinds het (gedwongen) vertrek van Luca di Montezemolo besloten dat de exclusiviteit wel een tandje minder mag en dus werd met hem de bovengrens van 7.000 gebouwde auto’s per jaar buitenboord gekieperd. Het merk verwacht in 2019 maar liefst 9.000 auto’s te verkopen en het lijkt erop dat dat gaat lukken.

Dat geld uitgeven weer “mag” is duidelijk, maar ook groeit het aantal puissant rijke mensen op aarde. Zo verdubbelde het aantal miljardairs sinds 2010. Nu jij nog. En ik. (via: ANE)