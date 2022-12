Mercedes EQS MANUFAKTUR behandeling is fraai

Ja, ze vinden het bij de Mercedes EQS dermate mooi dat ze MANUFAKTUR met hoofdletters schrijven. Vandaag doen we eventjes met ze mee.

De Mercedes-Benz EQS is op dit moment de dikste elektrische auto van het moment. Natuurlijk, er zijn grotere SUVs, maar als je een statige limo wenst met een hele hoop range, dan is de EQS samen met de BMW i7 het beste wat je kunt krijgen. In tegenstelling tot de BMW is de Mercedes vanaf de kentekenplaat als EV ontwikkeld. De BMW wordt ook geleverd als PHEV, een dikke V8 of zelfs een diesel!

Ook kun je de i7 in heel veel maffe kleurstellingen bestellen en met de meest bizarre interieuropties. Daar bleef de EQS een klein beetje achter, maar dat hebben de Stuttgarters rechtgezet.

Mercedes EQS MANUFAKTUR

Met deze Mercedes EQS MANUFAKTUR. Ja, MANUFAKTUR schrijven ze met grote letters. Dat is een marketing-dingetje dat een beetje maf is, maar dat doen automerken maar wat graag dit moment.

Vandaag zijn we de beroerdste niet en doen we mee. We gaan MANUFAKTUR dus telkens in grote letters schrijven. Maar wat is MANUFAKTUR dan? Dat is eigenlijk wat vroeger Designo was. Een afdeling die extra fraaie lakken, bekledingen en opties in de aanbieding heeft. Zo kun je de Mercedes EQS bestellen met het MANUFAKTUR interieurpakket. Dan heb je keuze uit vijf kleuren handgelooid leder. Het MANUFAKTUR interieurpakket kost 11.007 euro (Duitse prijs).

Kleurtjes!

Qua exterieurkleuren kun je je lol niet op, want er zijn voor de Mercedes EQS maar liefst 9 MANUFAKTUR lakkleuren te bestellen. Zo kun je kiezen uit bijvoorbeeld MANUFAKTUR Vintage Blue non-metallic of MANUFAKTUR Kalahari Golf Metallic. Je moet wel diep in de buidel tasten, want Mercedes rekent 7.021 euro (ook een Duitse prijs) als je een MANUFAKTUR-lak bestelt.

Ben je puissant rijk, heftig duurzaam én sportief, dan is het goed om te weten dat je de Mercedes EQS MANUFAKTUR kunt combineren met het AMG-sportpakket of als je een AMG-uitvoering hebt. Een AMG is niet mogelijk als je het MANUFAKTUR embleem-pakket bestelt. Dan krijg je voor 1.488 euro namelijk hoogpolig tapijt en kussentjes op de hoofdsteunen. Niets is lekkerder dan met satijnen sokken in zo’n tapijt wegzakken. Al helemaal niet als er MANUFAKTUR erop staat.

