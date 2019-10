Op dit busje is al 350.000 euro afgeschreven

Kijk, die heb je alvast in de pocket!

Wie weleens op een autobeurs is geweest, zal ze zijn tegenkomen: van die busjes die met allerlei elektronica zijn volgehangen en een paar lederen stoelen erin. In Nederland is het niet de meest voorkomende manier om jezelf luxe te vervoeren. Wellicht vanwege de eenvoudige afkomst. Vaak zijn het busjes van 15.000 tot 20.000 euro die voor het dubbele bedrag zijn aangekleed.

Maar het kan natuurlijk heel veel gekker. Daarvoor moet je bij de heren van Brabus zijn. Deze tuner met fabrikantenstatus pakt in principe alles aan waar een Mercedes-Benz ster op staat, zo ook de Viano die je op de afbeeldingen ziet. De Viano is een relatief modale personen-uitvoering van de Vito. Daar is niets exclusiefs aan, toch is deze Brabus-variant dat wél.

Het is een auto die Brabus heeft gebruikt voor de eerder genoemde autobeurzen. Om aan te tonen wat ze in huis halen. Tuners doen dat wel vaker, want dan hoeven ze maar één etsexemplaar te maken als showmodel. De Brabus Viano is namelijk uitgerust met, eh, alles. Ja, werkelijk elke mogelijke optie lijkt erop te zitten. Plus meer.

Achter zijn er twee fauteuils met verwarming, verkoeling en massage. Dan zie je meteen waarom als basis een busje is gebruikt, want je hebt nu eenmaal heel erg veel ruimte. Verder zitten de meest krankzinnige items er wel op, zoals een grote koelkast, espressomachine, 3D-televisie, panoramadak en ga zo maar door. Het exterieur is ook aangepast. Bumpers, Monoblock F-velgen, onderstel, spatbordvebreders en LED-verlichting zitten er ook op.

In technisch opzicht valt het verder wel mee. De motor is ditmaal geen diesel, maar een 3.5 V6 benzinemotor met 258 pk. Dat valt nogal tegen, want Brabus had 4.0-conversiekits voor deze motor, waarmee je 318 pk tot je beschikking gehad. Die zijn in Duitsland nog redelijk goed te vinden, maar niet per se luxe aangekleed als deze. Daarbij, deze staat al in Nederland! Het enige nadeeltje is de prijs, want dit busje moet nog 149.500 euro kosten.

Dat is een bizarre hoeveelheid geld voor een auto met zo’n ouderwetse iPad. Aan de andere kant, er is nauwelijks mee gereden, er staat nog 500 km op de teller. Daarbij: de nieuwprijs was meer dan 500.000 euro. Dus de eerste eigenaar heeft er al 350.000 euro op verloren. Interesse om een met een stel valselijk beschuldigde huurlingen in alle comfort het land door te trekken en onderdrukte mensen te helpen? Check de advertentie hier.