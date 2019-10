Renault Captur (2019): rijtest en video

Voor iedereen die denkt 'Waarom zitten die gasten in vredesnaam in een Captur?!' hebben we het antwoord in deze video.

Het is een bestseller, de Captur. Er rijden inmiddels 1,5 miljoen stuks rond wereldwijd en in Nederland een kleine 50.000. Daar is ook een reden voor: de Captur is het type auto dat men in Nederland (en blijkbaar ook daarbuiten) wil hebben. Daarvoor is het belangrijk eerste even te bepalen wie de klantenkring is.



In Nederland worden nieuwe auto’s gekocht door door twee soorten kopers: zakelijke rijders en babyboomers. Dat bedoel ik niet vervelend, het is gewoon een feit: een beetje auto kost tegenwoordig zomaar 25.000 euro en dat is geld dat de jeugd niet privé heeft. En als ze het wel hebben, willen ze eerst nog een mobiele telefoon, mooie vakanties en een huis. Doordat banken steeds minder makkelijk geld uitlenen is ook daarvoor vaak cash nodig en dan zijn de spaarrekeningen zo leeg.



En dus worden de meeste auto’s die particulier verkocht worden, verkocht aan mensen die wél centen hebben. De babyboomers dus. Mensen van 50+ die de bankrekening gevuld hebben en die in hun vrije tijd graag twee elektrische fietsen achterop hun auto schroeven om een dagje te gaan fietsen op de Veluwe. En die mensen hebben vaak andere wensen dan jij en ik. Die willen een auto die wat hoger op z’n pootjes staat omdat ze dan meer overzicht hebben in het alsmaar hectischer wordende verkeer. En bovendien kunnen ze dan iets makkelijker op die zandparkeerplaats bij Kootwijk parkeren, denken ze.

Ik kan een heel relaas gaan houden over waarom ze het mis hebben, maar ik ga het niet doen. Jullie kennen inmiddels mijn standpunten rond de crossover wel. Nee, dit keer ga ik proberen de bril op te zetten van de mensen die dit wel willen hebben. De Renault Captur is namelijk de absolute bestseller in zijn segment. Het is al vijf jaar op rij de best verkopende Crossover / SUV in het B-segment. En het is al vijf jaar op rij de best verkopende auto aan particuliere eindgebruikers. Jep, je leest het goed. Vergeet de Volkswagen Polo en de Ford Fiesta: dit is wat particulieren willen.



Qua uiterlijk is het even goed kijken. Er zijn nieuwe koplampen, licht gewijzigde bumpers, wat extra luchtinlaatjes, en een paar kleine andere wijzigingen. Optisch zijn de verschillen zeer minimaal, maar toch staat deze auto op een nieuw platform, het EMP-B platform van de nieuwe Renault Clio. Dat betekent dus ook nieuwe motoren, waaronder de 100 pk driecilinder TCE en begin volgend jaar zelfs een 160 pk plugin hybride variant. De dikste versie op dit moment is de 155 pk TCE maar wij kiezen voor de voor Nederland veel relevantere 130 pk en 240 Nm sterke 1.3 viercilinder. ‘Helaas’ is de 100 pk versie niet beschikbaar tijdens deze introductie, want die verwacht Renault het meest te gaan verkopen.



We zijn door Renault naar Griekenland gestuurd, om in de buurt van Athene deze nieuwe Captur te testen. Het is bijna 30 graden hier aan de kust dus cameraman Martijn en ik kunnen onze matching Human Nature jassen in de kofferbak laten liggen. Sterker nog, we besluiten de koelte van de airconditioning op te zoeken in het interieur. En dat interieur is gelukkig wel flink veranderd.



Voor onze neus een volledig digitaal instrumentencluster aangevuld met een verticaal geplaatst infotainmentscherm in het midden van het dashboard. Optioneel is dat 7 inch of 10 inch groot. De basisuitvoering krijgt geen scherm. Als je een scherm hebt, heb je standaard bovenin een aantal snelkoppelingen nu, om te zorgen dat de belangrijkste zaken meteen toegankelijk zijn. Ook is er een zoekveld waarmee je direct iets kunt zoeken voor bijvoorbeeld je navigatie. Ook een mooie feature: in je navigatiescherm is de benzineprijs van elke benzinepomp op de kaart te zien. We hebben het gecheckt en de informatie klopte ook nog. Best briljant, dat je even snel kan kijken waar je het goedkoopst kan tanken in de buurt.



De nieuwe Renault Captur is elf centimeter langer en heeft een twee centimeter langere wielbasis. Die extra ruimte komt ten goede aan het interieur. Fijn zijn de nieuwe stoelen met een iets langere zitting. Die zitten prima en geven ook voldoende zijdelingse steun. Ook is de achterbank te verschuiven over een lengte van zestien centimeter om naar wens maximaal 536 liter kofferruimte te creëren. Of minder beenruimte, wat je wil. Alles bij elkaar is het interieur wel echt een enorme verbetering ten opzichte van het uitgaande model, met veel herkenbare elementen uit de Clio.



Personalisatie is een belangrijk thema, dus het dak, de spiegelkappen, de deurbeschermers en de ‘skidplates’ zijn in meerdere kleuren te kiezen. In totaal zijn er in combinatie met de carrosseriekleuren 90 varianten mogelijk voor het exterieur. In het interieur zijn achttien verschillende combinaties mogelijk, met verschillende kleuren en materiaalstijlen.



Rijden doet de Captur zeker niet slecht. Op snelwegen kun je je laten helpen door lane keep assist en andere moderne, semi-autonome snufjes. Automaten hebben zelfs stop & go technologie voor filerijden. Daarmee kun je de cruise control tussen nul en honderdzestig kilometer per uur zelf alles laten regelen, tot stoppen in een file aan toe. Pas als de auto langer dan dertig seconden stilstaat wordt de bestuurder gevraagd zelf weer te vertrekken.



De nieuwe Renault Captur is een in zijn klasse -maar eigenlijk ook daar buiten- goed sturende auto die ons zelfs wat plezier kan bezorgen op de bochtige kustweggetjes hier in Griekenland. De sprint naar 100 is niet heel indrukwekkend (10,4 seconden) en de topsnelheid van 195 gaan we vandaag niet halen, maar toch hebben we best wel lol. Dat het ESP niet uit kan frustreert soms wat op het gladde asfalt, met name bij het uitkomen van bochten als je iets te fanatiek op het gas gaat. Zelfs in de Sport-modus wordt er dan resoluut ingegrepen om te voorkomen dat je wielspin krijgt. Het 130 pk TCE blok doet het op zich aardig, maar heeft wel nog steeds een redelijk turbogat. Je bent daardoor geneigd hoog in de toeren te blijven, terwijl je liefst iets lager in de toeren op het koppel zou willen leunen.



De nieuwe Renault Captur is beschikbaar vanaf €21.590 euro, de voor Nederland zeer populair verwachte 100 TCE in het Intens uitvoeringsniveau gaat €25.490 euro kosten. De TCE 130 Intens die wij in deze test reden (met handbak) kost minstens €27.390 en wil je geen 1200 maar 1500 kg kunnen trekken dan moet je de TCE 130 EDC (automaat) aanvinken die nog eens €2000 euro duurder is. De topversie Initiale Paris met 155 pk TCE motor (met standaard EDC automaat) kost €34.490 euro.