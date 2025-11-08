Op is op: deze vijf AMG-modellen verdwijnen binnenkort

Er gaan vijf AMG-modellen verdwijnen, maar de vraag is hoe erg dat is.

Bij Mercedes heb je een ruime keuze aan AMG-modellen, maar het aanbod wordt binnenkort ietsje uitgedund. Er gaan vijf modellen op korte termijn geschrapt worden. Dat heeft een bijzondere reden.

Autobild meldt namelijk dat de modellen niet meer voldoen aan de nieuwe geluidsnormen, die per 1 juli 2026 van kracht gaan. In februari wordt de productie van de C43, GLC43 en GLA35 gestopt. Waarom precies die modellen verdwijnen is niet helemaal duidelijk. Je zou zeggen dat er AMG-modellen zijn die meer herrie maken.

In maart valt ook het doek voor de C 63 E Performance, maar dat wisten we al. Dit heeft vooral te maken met het feit dat geen hond een C63 met viercilinder wil hebben. Dit betekent ook meteen het einde voor de GLC 63 E Performance, die dezelfde aandrijflijn heeft.

Moeten we heel rouwig zijn om het verdwijnen van deze modellen? Eigenlijk niet. Bij de C63 en GLC63 spreekt dat voor zich. Van de GLA35 hebben we ook geen posters boven ons bed hangen. En de C43? De conclusie van de rijtest luidde: “Deze AMG raden we niet aan”.

Bovendien komt er ook nog wat leukers voor in de plaats. Naar verluidt komt Mercedes met een C53 AMG, die zowel de C43 als de C63 vervangt. Deze auto zal geen viercilinder krijgen, maar de zes-in-lijn die we ook kennen uit de CLE53. Dat is een AMG waar we wél vrolijk van worden.

Mocht je toch interesse hebben in een C43, C63, GLC43, GLC63 of een GLA35 wees er dan snel bij. Voor deze auto’s geldt: op is op.

Bron: Autobild