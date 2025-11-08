Deze gloednieuwe auto moet minstens €17,5 miljoen (!) kosten

Da’s een hoop geld.
Zoals jullie weten is de McLaren F1 een van de meest waardevolle auto’s op de markt. De prijzen gaan richting de €20 miljoen. Dat is bizar veel, maar dan heb je ook een legendarische auto. Dat is de nieuwe Gordon Murray Automotive S1 LM niet. Toch is deze auto net zo duur als het origineel. Althans, dat is de verwachting van RM Sotheby’s.
S1 LM
Tijdens Monterey Car Week verraste Gordon Murray vriend en vijand met de S1 LM. Meer nog dan de T.50 is dit een moderne interpretatie van de McLaren F1. Zo’n beetje alle designelementen van deze auto zijn terug te leiden naar de F1 GTR.
Uiteraard is de S1 LM gebaseerd op de T.50, maar de motor is niet zomaar één op één overgenomen. De 4,0 liter Cosworth V12 is opgeboord naar 4,3 liter en levert nu 700 pk bij 12.100 toeren.
Anno 2025 is 700 pk niet meer zoveel, maar Gordon Murray heeft andere prioriteiten. De S1 LM weegt maar 957 kg. Ook heeft de auto een handbak. Zeg nou zelf: dat is toch veel gaver dan de zoveelste hypercar met 2.000 pk?
Veiling
Helaas is deze ervaring maar voor zeer weinig mensen weggelegd, want er worden slechts vijf exemplaren gebouwd. Die zijn allemaal gebouwd in opdracht van één klant, maar nu wordt er toch een exemplaar geveild.
Dat is niet het exemplaar op de foto’s, het gaat om een auto die nog gebouwd moet worden. De hoogste bieder mag dus met Gordon Murray om de tafel gaan zitten om de auto geheel naar wens samen te stellen. RM Sotheby’s omschrijft het als teruggaan naar de jaren ’90, toen klanten hun McLaren F1 samenstelden.
Waarde
Tsja, wat is zo’n auto nu waard? Nou, heel erg veel. Volgens RM Sotheby’s ligt de waarde boven de 20 miljoen dollar, oftewel 17,5 miljoen euro. Daarmee zit deze S1 LM ongeveer op hetzelfde niveau als een originele McLaren F1.
Ergens klopt dat niet, maar je moet even bedenken dat de Rolls-Royce Boattail €30 miljoen heeft gekost. En waarschijnlijk heeft Perridon voor zijn Brouillard een soortgelijk bedrag betaald. Terwijl deze auto eigenlijk specialer is.
Reacties
drdre1 zegt
Zonder de taartschep graag. Doe er maar 2, voor mijn vrouw ook eentje.
hotze zegt
Dat is pech hebben, die 2e komt er niet 😉
Met drie stoelen kun je wel 2 vrouwen vervoeren, al kun je ze niet aankijken tijdens het rijden.
Goed punt om de taartschep uit de specificaties te schrappen, dat ziet er niet uit dat gevaarte.
Nog beter is om zo’n kruiwagen met geld ergens anders aan te besteden.
tenaci zegt
Heel gaaf! Laatste nog een interview met Gordon Murray gezien met (volgens mij) Sotheby’s. Zijn filosofie is zo verhelderend. Pk’s 0-100 en topsnelheid boeien hem niet. Handeling is alles. En dat leidt dan heus wel tot een snelle auto met flink vermogen, maar het is niet het doel. Kortom, wedstrijdjes ver pissen boeien hem niet. De beste auto bouwen dan weer wel. Held, deze man.
drdre1 zegt
Da’s wel raar dan dat de originele niet zooo geweldig “handled” toch? Licht in de neus /zenuwachtig. Even goed zijn ’t allemaal begeerlijke auto’s. Heb de F1 in ’t Louwman museum gezien dit jaar. In ’t wit, niet de beste kleur. En dan ook nog met ballonbanden. Ernaast stond een XJ220. Vele malen mooier wmb.
kniesoor zegt
De kans is waarschijnlijk uiterst klein (om niet te zeggen : virtually non-existent), dat dat ooit gaat gebeuren, maar zou die extreem hoogtoerige V12 wel een live willen horen gillen. Of dat de 4.0 of 4.3 liter is, is me om het even.
kniesoor zegt
p.s.:
Effe een veer in de reedt van de redactie steken v.w.b. de heractivering van de edit-functie, een lang en node gemiste feature. Goei gedaan mannuhhh 🙂👍
ericc zegt
Voor dat bedrag koop ik wel meerdere auto’s in verschillende categorieën. Een circuitspeeltje voor track-days, een sportwagen voor de Duitse autobahn, een cabrio voor de zonnige dagen en hou ik nog geld over.
ghengiskhan zegt
Ik snap je maar jij snapt het niet. En dat is niet inaardig bedoeld maar meer: de mensen die dit soort auto’s kopen hebben dat allemaal al, en nog veel meer ook. Als je vermogen elk jaar met enkele honderden miljoenen wordt aangevuld spelen dat soort afwegingen niet meer. Het is niet of of, het is en en. En dan nog een en. En doe er maar een superjacht bij.
maarteno zegt
wilde net zeggen, dit is niet de 1,2 of 3e auto…dit is auto 30 of 40 of 500 voor de volgende koper…als je ‘slechts’ 17,5 miljoen te besteden had…zou ik het ook niet aan 1 auto besteden.