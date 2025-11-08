Deze gloednieuwe auto moet minstens €17,5 miljoen (!) kosten

Da’s een hoop geld.

Zoals jullie weten is de McLaren F1 een van de meest waardevolle auto’s op de markt. De prijzen gaan richting de €20 miljoen. Dat is bizar veel, maar dan heb je ook een legendarische auto. Dat is de nieuwe Gordon Murray Automotive S1 LM niet. Toch is deze auto net zo duur als het origineel. Althans, dat is de verwachting van RM Sotheby’s.

S1 LM

Tijdens Monterey Car Week verraste Gordon Murray vriend en vijand met de S1 LM. Meer nog dan de T.50 is dit een moderne interpretatie van de McLaren F1. Zo’n beetje alle designelementen van deze auto zijn terug te leiden naar de F1 GTR.

Uiteraard is de S1 LM gebaseerd op de T.50, maar de motor is niet zomaar één op één overgenomen. De 4,0 liter Cosworth V12 is opgeboord naar 4,3 liter en levert nu 700 pk bij 12.100 toeren.

Anno 2025 is 700 pk niet meer zoveel, maar Gordon Murray heeft andere prioriteiten. De S1 LM weegt maar 957 kg. Ook heeft de auto een handbak. Zeg nou zelf: dat is toch veel gaver dan de zoveelste hypercar met 2.000 pk?

Veiling

Helaas is deze ervaring maar voor zeer weinig mensen weggelegd, want er worden slechts vijf exemplaren gebouwd. Die zijn allemaal gebouwd in opdracht van één klant, maar nu wordt er toch een exemplaar geveild.

Dat is niet het exemplaar op de foto’s, het gaat om een auto die nog gebouwd moet worden. De hoogste bieder mag dus met Gordon Murray om de tafel gaan zitten om de auto geheel naar wens samen te stellen. RM Sotheby’s omschrijft het als teruggaan naar de jaren ’90, toen klanten hun McLaren F1 samenstelden.

Waarde

Tsja, wat is zo’n auto nu waard? Nou, heel erg veel. Volgens RM Sotheby’s ligt de waarde boven de 20 miljoen dollar, oftewel 17,5 miljoen euro. Daarmee zit deze S1 LM ongeveer op hetzelfde niveau als een originele McLaren F1.

Ergens klopt dat niet, maar je moet even bedenken dat de Rolls-Royce Boattail €30 miljoen heeft gekost. En waarschijnlijk heeft Perridon voor zijn Brouillard een soortgelijk bedrag betaald. Terwijl deze auto eigenlijk specialer is.