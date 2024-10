Mercedes-AMG CLE53 Coupe – smeuiige zescilinder in een schone koets

Een fraai gelijnde coupé met een dikke zescilinder: dit keer eens niet een BMW, maar de Mercedes-AMG CLE53 in de test.

Inmiddels zouden jullie gewend zijn aan de nieuwe benaming voor de coupé van Mercedes-Benz (en AMG), maar het zou ook kunnen zijn dat jullie nog wat zoekende zijn. In dat laatste geval: nog niet zo heel lang had Mercedes-Benz drie coupés in de prijslijst staan. Van de relatief compacte C-coupé tot aan de nogal prijzige S-klasse coupé. Voor de goede orde: er tussen zat de E-klasse coupé en ze waren ook allemaal als cabriolet te krijgen. Die zes modellen zijn nu feitelijk gereduceerd tot slechts twee: de CLE Coupé en CLE Cabriolet.

Wel verwarrend is dat CLA en CLS beiden vier deuren hebben en deze CLE niet. Van de CLA weten we dat er snel een elektrische opvolger komt, de toekomst van de CLS is bepaald niet duidelijk.

De CLE is een auto om verliefd op te worden

Wat een lekker ding. De CLE heeft een lange wielbasis, een ver naar voren geplaatste en sterk hellende A-stijl, korte overhang voor, lekker grote velgen en een Shark Nose. Schroef er een paar mooie velgen op (de 53 AMG heeft dat standaard al) en je hebt een winnaar. Het Mercedes design team lijkt in deze periode alleen maar winnaars uit te poepen.

Een vierzits coupé

In een ritje met het hele gezin, viel de ruimte achterin zeker niet tegen. Met een beetje inschikkelijkheid kon er prima een kind zitten achter mijn 1.94m lange lijf. Op zich niet vreemd, want qua lengte verslaat de CLE de uitgaande E-coupé. Die laatste was overigens nog ruimer.

Heel belangrijk is de ruimte op de achterbank niet, maar het is fijn dat het een volwaardige auto is. De achterbak is ruim genoeg voor een kinderwagen of voor drie golftassen (wat beter bij de doelgroep past).

Deze CLE 53 AMG heeft een smeuïge zescilinder

Op zich kan de line-up bij Mercedes-AMG best verwarrend zijn. De EQE 53 AMG (et al) hebben uiteraard dikke elektromotoren en de A45 en C63 hebben viercilinders (met elektro-ondersteuning). De eerder geteste Mercedes-AMG E53 is een performance plug-in hybride, maar de aandrijflijn voor deze CLE53 AMG is wéér anders.

In zekere zin zou je kunnen stellen dat de CLE53 AMG nog het oude recept volgt. De drie liter grote zescilinder-lijnmotor heeft een twin scroll turbo, tot zover weinig verandering. Het nieuws zit in de aanvullende elektrische compressor (Borgwarner eBooster) die tot 0,4 bar meer druk levert, voor maximum van 1,5 bar aan turbo-druk.

Om er maar eens een dooddoener in te gooien: het resultaat mag er zijn! Totaal beschikt de CLE53 AMG over maximaal 449 pk en een koppel van 560 Nm (met overboost tot 600 Nm gedurende 12 seconden).

Mercedes-AMG vermeldt dat de elektrische supercharger het mogelijk maakte om een grotere turbo te monteren. Dat is op zich best aardig, maar de realiteit is dat BMW voor M3 en M3 meer vermogen uit een 3-liter weet te halen.

Er is ook een startgenerator (ISG) van de tweede generatie die op strategische momenten 23 pk en 205 Nm levert. Ook hier werkt de combinatie wonderschoon: bij het wegrijden helpt de ISG een handje en dankzij de elektrische supercharger is de turbo snel gevuld. De zes-in-lijn is goed bij de les dus, ook omdat AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie agressief kan op- en terugschakelen.

De basis hardware van motor en bak zijn wellicht niet heel veel anders dan bij een CLE450, maar de CLE 53 AMG heeft wél een compleet ander karakter meegekregen.

In deze tijd met belachelijk snelle EV’s is een sprinttijd van 4,2s naar de 100 niet eens zo heel indrukwekkend. Gelukkig vertellen de cijfers niet alles: een beetje geluid, schakelmomenten en de opbouw van het vermogen maken sprintjes in de CLE53 AMG een stuk leuker. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u of 270 km/u met het optionele AMG Driver’s Package.

Hoe rijdt de CLE53 AMG

Er is een driftmodus voor de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Toch is dit juist de auto die je als GT wilt rijden. Hoge gemiddeldes neerzetten op en naast autobahn. Zeker in de sport-standen stuurt 4Matic+ het leeuwendeel van het vermogen naar de achterwielen. Met zomerse temperaturen is er zoveel grip dat de CLE53 AMG je niet gaat verrassen met gekke fratsen.

De elektronisch aangestuurde ophanging AMG RIDE CONTROL en meesturende achteras zorgen voor een opmerkelijke stabiliteit en neutraliteit. In tegenstelling tot de S-klasse is het wel achterwielbesturing light die maximaal 2,5 graad tegenstuurt. Boven de 100 km/u kan de CLE53 maximaal 0,7 graad parallel naar de voorwielen sturen.

Zijn er nog minpunten

Het is geen V8 he. De AMG V8 zit nog steeds in onze harten, de zes-in-lijn klinkt een stuk braver. Op zich past het bij het chique karakter van de CLE, maar dan nog: geef ons ook de V8.

We zoeken nog even verder naar minpunten: laten we de prijslijst ook uit de oudpapierbak vissen. De CLE 53 Coupé is er vanaf €134.330, daarna kan je nog lekker opties bij gaan plussen. In dit geval is het weer een nadeel dat de CLE53 géén PHEV is, voor 20 mille minder heb je de sterkere, snellere en ruimere E53 AMG. Dat is wel een PHEV en dan hoef je minder belasting te betalen. Leuker kunnen ze het nog steeds niet maken.

Killer features

Het design van binnen en buiten is echt prachtig. Natuurlijk is het smaakgebonden, maar we gaan het er wel over eens zijn dat het erg verzorgd is. Het dashboard lijkt meer op die van de C-klasse sedan, dan op die van de E-klasse. Geen superscreen of hyperscreen, maar gewoon twee separate schermen. Wel heeft de Mercedes CLE onderhuids de nieuwe elektronica-architectuur en de derde generatie MBUX infotaiment-software.

Het 12,3″ grote combi-instrument (de tellers dus) en het standaard 11,9″ grote centraal display werken prettige samen en kennen veel mogelijkheden. Nieuw zijn bijvoorbeeld apps als TikTok, Zoom, Webex en Angry Birds, die overigens alleen in stilstand te gebruiken zijn.

Alternatieven

We zijn nog in afwachting of er een nieuwe Audi A5 Coupé komt, dus de enige echte concurrent komt uit München. De BMW M440i Coupé is een stukje goedkoper, de M4 Coupé een stukje duurder. Beiden zijn wat minder onomstreden qua ontwerp, maar hebben wel beiden een iets sportievere inborst.

Binnenshuis is er ook stevige concurrentie van de goedkopere E53 AMG, die feitelijk op alle gebieden de CLE53 verslaat: hij heeft meer vermogen, koppel, is sneller en heet meer deuren.

Conclusie Mercedes-AMG CLE 53 test

Voor connaisseurs die het zich kunnen veroorloven. Iedereen heeft al een Rolex of andere dikke klok, maar echte welvaart is een duurdere, langzamere en onpraktische variant van een auto te kunnen kopen. En wat is die mooi hé de Mercedes-AMG CLE 53! Daarom koop je hem en dan ontdek je dat die zescilinder een heerlijke motor is.