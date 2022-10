Op vakantie met een elektrische auto, is dat echt te doen?

Met de Mazda CX-5 naar Frankrijk, of met de elektrische Mercedes EQB? Ik koos voor de Mercedes, de rest van het gezin vond dat niet perse heel leuk..

“Dan ga je zeker straks opschrijven dat het allemaal hosanna was?” Een opmerking die een paar keer gemaakt werd toen ik vertelde dat ik het zelf ook wel een keertje echt wilde meemaken. Nee, helemaal zonder strubbelingen ging het niet. Maar ik zou er direct voor kiezen om volgend jaar wederom een EV te pakken richting het Zuiden, dat vrouw en kind daar een stokje voor zullen steken is een ander verhaal.

Maar waar hebben we het over? Een trip van twee weken vanuit Berkel en Rodenrijs via een tussenstop in Saran naar Saint-Étienne-de-Villeréal en een verhuizing na week 1 van Saint-Étienne-de-Villeréal naar Coex en vervolgens een week later weer in 1 ruk terug naar huis. Dat was in ieder geval het plan.

Met welke auto wil je op vakantie?

Er lagen drie sleutels op de redactie. Die van de Autoblog Garage Mazda CX-5, die van de Duurtest Kia EV6 en een sleutel van de Duurtest Mercedes EQB 300 4 matic. Waarom dan toch de Mercedes kiezen en niet de Kia? Die vraag stelde de vrouw des huizes me ook nog meermaals tijdens het wachten op een vrije laadpaal. En ook @wouter begreep die keuze niet direct. Nou voornamelijk omdat de Mercedes gewoon een slag comfortabeler rijdt op de snelweg dan de Kia. Leuk dat dynamische rijkarakter van de Koreaan. Maar daarvoor wilde ik niet een paar duizend km lang snelwegcomfort inleveren.

We hadden al een keer eerder het verschil in verbruik getest. (Met je EV op vakantie, ) Dus wat dat betreft was ik wel voorbereid. De Mercedes heeft een vrij net verbruik van circa 19-20 kWh per 100 km als je een rustige 100 km/u op de cruise control zet. Bij 130 km/u stijgt dit al snel naar 25 kWh/ 100 km. Dan merk je dat er aërodynamischer vormgegeven auto’s zijn (zoals die EV6 dus!).

Met de 68 KW accu kan je volgens WLTP opgave gemiddeld ruim 410 km rijden, met een gemiddeld verbruik van 19,5 kWh/100km. Maar met een volledig volgeladen accu begin je met een realistische actieradius voor snelweggebruik van een ruime 350 km. Je rechtervoet bepaalt dan of je dat gaat halen.

Heenreis

Met een volle accu en vol goede moed begonnen we aan het eerste deel van onze reis. Totaal onvoorbereid qua laadpuntinfo maar met het idee om in ieder geval overal waar we koffie zouden gaan drinken even te laden. Zo stonden we 40 minuten later al aan de lader bij Shell Hazeldonk (Starbucks…). Hier blijkt gelijk de theorie al iets anders dan de praktijk. Want heeft het wel zin om de auto al weer aan de lader te hangen als de accu nog meer dan 80% heeft? Alle kleine beetjes helpen zullen we maar zeggen. Maar in 18 minuten druppelde er slechts 9 kWh de accu in. Dus qua tijdsinvestering was deze niet echt heel efficient.

Ons einddoel voor de dag was Saran onder Parijs, 580 km vanaf ons startpunt. Wij gebruikten gedurende deze rit voornamelijk de navigatie van de EQB, maar daarbij moesten we goed opletten wat de auto met ons van plan was. Natuurlijk kan je volledig vertrouwen op de navigatie en dan planned de auto laadstops voor je in langs de route.

Een tikkie eigenwijs zijn we natuurlijk wel. Dus Google Maps en andere apps keken voortdurend ook mee. Na een ruim uur vertraging rond Parijs konden we uiteindelijk in Ressons-Sur-Matz aansluiten bij 4 echte snelladers. Daarmee bedoelen we laders met een hogere snelheid dan de treurige 50 kW laders die we onderweg een paar keer zagen langs de snelweg.

Betalen per minuut en niet per kWh

3 Wachtende auto’s voor ons (NL’ers natuurlijk), maar 20 minuten later konden we dan echt aan de slang. Met een snelheid van 100 kW werd de accu weer opgeladen. Afrekenen bij deze Total ging niet per kWh maar per minuut. € 0,54 (ex 20% btw) per minuut was daarvoor het tarief. Dit betekent dat je dus echt goedkoper uit bent met een sneller ladende auto….

30 minuten en 48 kWh later konden we weer verder. Na een korte splash-and-dash langs de snelweg tijdens een plaspauze kwamen we aan bij ons hotel. Met voor ons op het parkeerterrein een stuk of 20 Tesla Superchargers. Maar we wisten het al. Deze stonden niet open voor ‘Niet-Tesla-rijders’. Dat je vervolgens een kamer krijgt die uitkijkt op onderstaande afbeelding. Tsja, confronterend..

In Nederland kan je bij alle Superchargers ook laden met andere merken. In Frankrijk staan ze helaas niet allemaal open voor onze Mercedes. Dus om met een volle accu te kunnen starten de volgende ochtend heb ik voor het slapengaan nog even een half uur geladen bij de lokale Ionity. 34 minuten en 47 kWh later was het dan tijd om deze dag te beëindigen. Met de factuur van Shell Recharge nu voor me, zie ik dat Ionity ook één van de hoogste tarieven heeft van alle laadacties tijdens deze trip € 0,66 (ex btw) per minuut.

En waarom niet gekozen voor een hotel met een laadpaal? Dat hadden we, maar na een uur wachten aan die laadpaal bleek deze toch echt niets te doen. De ‘laadpalen’ die Booking.com aangaf waren waarschijnlijk die Superchargers waar we niet welkom waren… Het is natuurlijk wel een dilemma. Ga je gerust slapen met een volle accu (onze keuze, vandaar mijn Ionity trip voor het slapengaan). Of wil je de dag beginnen met een trip naar de snellader en ga je gerust slapen met een lege accu? Voelt toch een beetje als: slapen op een lege maag.

De volgende dag bij het ontbijt werd dus WEL de route uitgestippeld voor die dag. 500 KM moesten we nog naar het zuiden. En met 2 lange laadstops (1 keer Ionity, 1 keer Total) bereikten we onze bestemming zonder echt lange wachttijden

Laden op de camping

Na de eerste week vertrokken we naar de Atlantische kust waar we een week op een camping doorbrachten. We hadden er niet naar gekeken, maar er bleek een laadpaal te staan. Eentje met twee aansluitingen.

En wat blijkt? Op zo’n camping heb je veel te veel tijd om je te ergeren aan je landgenoten. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar in mijn geval betrof het mensen met een (oude) PHEV (hybride) die hele dagen de laadpaal bezet hielden. Daar volgde het artikel: Hybride aan de lader op de camping uit. Jullie hadden er ook een mening over getuige de inmiddels ruim 120 reacties.

Terug naar Nederland

950 kilometer gaf Google Maps aan terug naar huis op de laatste vakantiedag. En ja dit was wederom een zwarte zaterdag in juli. Na enig overpeinzen werd besloten om via de Tesla Supercharger in Le Mans (hallo, € 31 rekening voor 40 kWh laden) terug naar Nederland te reizen.

Minder leuk voor de andere mensen die wilden laden: omdat het laadsnoer te kort is bij Superchargers en de laadklep rechts zit bij de Merc ipv links bij Tesla’s nam ik 2 plekken in beslag.

Dit leidde ons uiteindelijk toch nog over Parijs en vlot daarna was het tijd om weer op te laden (iets met een rechtervoet). Aangekomen bij de Ionity lader bij Novotel Saint-Witz probeerde ik me zo goed mogelijk schrap te zetten aan mijn kant van de Mercedes..

8 Wachtende auto’s voor ons. Mijn “Maar je wilde sowieso even op je gemak lunchen, toch?” haalde niet veel uit. Heel lang verhaal kort, 5 kwartier later reden we volgeladen weer weg. Dus IK vond het tijdsverlies te overzien. Maar IK was ook de enige in de auto die dat vond.

Aan het einde van een vermoeiende rit wil je 1 ding niet meer en dat is wachten om te kunnen laden. Precies dat overkwam ons nog even in Kortrijk waar we om zeker te zijn dat we Rotterdam zouden halen nog even 30 kW wilden pakken. De laatste loodjes, maar uiteindelijk deden we deze 950 km in een kleine 13 uur inclusief laadstops. Dus het had zeker sneller gekund met een benzine of diesel. Maar dramatisch voelde het niet. Voor MIJ dan..

Frankrijk en snelladen

Heel optimistisch zie je mensen (de echte EV believers) delen dat inmiddels 50% van alle tankstations langs de snelweg in Frankrijk al beschikt over een snellader. Tsja dat is net als zeggen dat er op elk tankstation een wc is terwijl de realiteit is dat er elk uur maar 1 iemand een plasje mag doen. Met andere woorden. Frankrijk en snelladen langs de snelweg is gewoon op dit moment nog een dikke faal!

Op de tolweg een tankstation op rijden waar op dat moment een paar duizend mensen willen tanken of een koffie scoren en dan letterlijk 1 snellader (50 kW max). Dat is bijna misdadig te noemen. Op veel plekken lijken ze in Frankrijk nog het minimaal vereiste te doen in plaats van gewoon voorsorteren op de nabije toekomst.

Dat er dan ook nog iemand aan de enige laadpaal hangt op de snelweg met een PHEV..

Wat kost op vakantie gaan met een elektrische auto?

We hebben behoudens 1 laadbeurt bij Tesla, alles gedaan met onze Shell Recharge laadpas/druppel. Dus inmiddels liggen er een aantal facturen op ons bureau tijdens het tikken van dit verslag.

We hebben een kleine 3.000 km gereden tijdens deze twee weekse trip en ruim 600 kWh verbruikt. De kosten hiervan bedragen een kleine € 375,-. Daarbij moet aangetekend worden dat we een paar keer ’tegen zeer laag tarief’ vol hebben mogen laden op de eerste camping. Dus de kWh prijs is wat vertekend.

Het belangrijkste wat wij qua prijs meenemen van deze Frankrijk trip is het feit dat het dus echt loont om een snel ladende EV te hebben omdat zowel Ionity als Total vaak afrekenen per minuut.

Op de heenreis hebben we strak 100 km/u op de cruisecontrol gereden en daarmee was het gebruik rond de 20 kWh /100km. Op de terugweg met iets meer haast en geregeld 130 km/u waar dit kon steeg dit af en toe naar 25 kWh.

Slechts 1 keer werden we achteraf echt verrast door de kosten. Op een doorsnee tankstation in Gours rekenden ze € 4,17 starttarief. Sacre bleu!

Conclusie

Wat wilden wij vooraf? Nou gewoon naar Frankrijk rijden en onderweg laden langs de snelweg, zonder vooraf een echte studie er van te maken. Dat kan in principe wel, maar dan moet je geen haast hebben.

Mijn tip na deze trip? Nou, niet reizen op Zwarte Zaterdagen (duh!). En koop of een Tesla, want dan heb je in Frankrijk de meeste opties! Of, bereid je trip toch iets beter voor en zoek een aantal laders iets verder van de snelweg EN bereid iedereen in de auto erop voor dat het allemaal wel eens iets uit kan lopen.

Er zijn simpelweg niet genoeg laders langs de Franse snelwegen om op drukke vakantiedagen met een gerust gevoel een eindtijd te noemen voor je trip.

Het adagium ‘Always be charging’ om zoveel mogelijk flexibiliteit te hebben wanneer je eens niet wilt stoppen werkt natuurlijk wel. Maar daarvoor heb je eigenlijk 2 zaken nodig. Echte snelladers (dus boven de 200 kW) en een auto die ook zo snel kan laden, hier was de EV6 dus beter toe in staat geweest dan de EQB.

En om de titel dus nog te beantwoorden: de rest van het gezin vond het vooral op de grote stukken maar een gedoe. Mijn gevoel is dat de Fransen vooral nog wat huiswerk te doen hebben!