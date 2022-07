Mercedes-Benz EQB duurtester: de elektrische alleskunner?

De volledig elektrische Mercedes-Benz EQB is toegetreden tot de Autoblog Garage voor de komende periode. Zo op het eerste gezicht lijkt het een elektrische alleskunner. Wat wil jij weten over de EQB?

Mercedes-Benz timmert inmiddels keihard aan de weg met volledig elektrische modellen. Dat doet het merk allemaal onder het EQ-label. Natuurlijk deed het merk eerder al pogingen met een elektrische B-klasse, maar de markt was toen nog niet helemaal klaar om over te stappen op elektrisch rijden.

Inmiddels zijn de kaarten anders geschud en is de elektrische auto niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Elke autofabrikant zet vol in op de BEV, Mercedes-Benz vormt geen uitzondering. Het merk planned een complete familie van volledig elektrische auto’s.

EQ-familie

Inmiddels hebben we al de EQA, EQC, EQE, EQS, EQS SUV, EQT (toekomst) en EQV. De EQB komt het gamma versterken. De positionering is vrij overzichtelijk. Daar waar de EQA de elektrische versie vormt van de GLA, daar is de EQB het 100 procent elektrische alternatief voor de GLB. De EQC mag je dan weer zien als de elektrische GLC.

Nu is de GLB een echte allrounder met ruimte voor het hele gezin, eventueel een derde zitrij en een prima line-up aan aandrijflijnen. Om te zien is het een G-Klasse in het klein, want hoekige vormgeving, hoog op de wielen en stoere looks. Bij de EQB zijn er wel wat verschillen te bespeuren, met name het front en de achterkant heeft een eigen design gekregen, maar de basisvorm van de GLB is behouden.

Diverse aandrijflijnen leverbaar

Voor de EQB heeft Mercedes-Benz in totaal drie aandrijflijnen in het gamma. Hieronder even een beknopt overzicht:

EQB 250

190 pk & 385 Nm

66,5 kWh

Actieradius WLTP: 433-469 km

Topsnelheid: 160 km/u

0-100 km/u: 9,2 seconden

Vanafprijs: 56.408 euro

EQB 300 4Matic

228 pk & 390 Nm

66,5 kWh

Actieradius WLTP: 395-419 km

Topsnelheid: 160 km/u

0-100 km/u: 8,0 seconden

Vanafprijs: 64.031 euro

EQB 350 4Matic

292 pk & 520 Nm

66,5 kWh

Actieradius WLTP: 395-419 km

Topsnelheid: 160 km/u

0-100 km/u: 6,2 seconden

Vanafprijs: 66.935 euro

De Poolwit-kleurige duurtester die wij de komende periode gaan rijden betreft ‘de gulden middenweg’: de EQB 300 4Matic dus. Met 228 pk en 390 een meer dan vlotte familie-SUV. Rijden in die versie kan overigens vanaf 64.031 euro, maar het exemplaar waarin wij rijden betreft een sportiever ogende AMG Line met de nodige toeters en bellen. Een overzicht van wat opties op ‘onze’ EQB 300 4Matic AMG Line:

Smartphone integratie: 363 euro

Dodehoekassistent: 544,50 euro

Panorama-schuifdak: 1.452 euro

Derde zitrij met twee wegklapbare stoelen: 1.004,30 euro

Antidiefstalpakket Urban Guard: 774,40 euro

Premium Plus II pakket: 3.248,85 euro

Premium Plus II

Onder de streep ontstaat er een prijs van 75.653 euro. Interessant is dat de auto een zevenzitter is (vijf zitplaatsen is standaard). En wellicht verdient ook het Premium Plus II-pakket even wat toelichting. Want wat is er precies inbegrepen?

In feite combineert dit pakket de uitrusting van het Advanced-, Premium- en Advantage-pakket. De auto beschikt daardoor over onder meer stoelverwarming voor, logo-projectie via deurverlichting, keyless-go, automatische airco, advanced sound systeem, de mogelijkheid om je smartphone draadloos op te laden en een parkeerpakket met achteruitrijcamera.

Laadmogelijkheden

Het opladen van de lithium-ion batterij kan met 11 kW via normaal laden of met 100 kW bij een snellader. In dat laatste geval is de batterij in 32 minuten van 10 tot 80 procent opgeladen. Dit is gelijk voor alle versies van de EQB. Uiteraard zit er verschil in de actieradius. Dit is afhankelijk van het vermogen van de aandrijflijn, de uitrusting, het gewicht en ga zo maar door. De WLTP-range van alle aandrijflijnen varieert van 395 tot 469 kilometer.

De EQB 300 4Matic AMG Line heeft op papier een range van 395 tot 418 kilometer. Volgens de eerste ervaringen – weliswaar onder gunstige zomerse omstandigheden – kunnen we al concluderen dat je daar aardig dicht bij in de buurt komt. Dit komt mede door het redelijk bescheiden wielformaat op deze testauto: 18-inch lichtmetaal.

Daardoor zit er ook veel rubber in de wangen en dat is weer gunstig voor het comfort. Want als je de EQB in een woord moet omschrijven, dan is dat comfortabel. Supercomfy geveerd, heerlijk stil, hierin wil je langere afstanden afleggen. En dat gaan we dan ook doen. Gelukkig kan er dan ook nog wat bagage mee, want de inhoud van de bagageruimte varieert van 495 tot 1.710 liter. Maar als je de derde zitrij gebruikt, is de EQB dan nog net zo praktisch?

Dat is iets wat we de komende tijd gaan onderzoeken. Stay tuned dus voor een volgende Autoblog Garage-update over de Mercedes-Benz EQB 300 4Matic. En heb je zelf nog prangende vragen? Stel ze in de comments!