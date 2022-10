Hoe veel betaal je nog voor een Fisker Karma occasion?

In de categorie “oh ja, die is hier ook nog verkocht”: een rasechte Fisker Karma occasion, de goedkoopste op Marktplaats!

Aan het einde van de jaren ’00 begon elektrische aandrijving in de auto steeds meer op gang te komen. Full Hybrids (HEV) zoals de Prius hadden al een goede indruk achter gelaten en vanaf auto’s als de eerste Tesla Roadster werd duidelijk dat de auto opladen middels een stekker wel eens de toekomst kon worden. De eerste stap was de plug-in hybride: wel stekkeren, maar ook een benzinemotor voor als de toen nog vrij beperkte accu het niet lang genoeg volhoudt.

Fisker

Het biedt ook de mogelijkheid voor nieuwe merken om de impact te maken die ze nodig hebben. Wederom, kijk maar naar Tesla. Een merk dat de PHEV-combinatie al snel doorhad was Fisker. Niet geheel toevallig van dezelfde Henrik Fisker die als designer zijn stempel al had gezet op de autowereld. Ook de Fisker Karma, het eerste wapenfeit van Fisker, was een aardig knappe auto. Zo’n design was bijna 15 jaar na dato lekker opdroogt, want ja: zo oud is dit ontwerp.

Dat moet ook wel, want hoe Fisker nu in elkaar steekt is een lekkere rotzooi. Fisker stopte met de Karma en richt zich nu op compleet nieuwe EV’s, terwijl het model Karma overging in het merk Karma en nog steeds op basis van de stokoude Fisker auto’s probeert te verkopen. Dat terwijl het prille begin niet beter kon voor Fisker. De Karma werd goed ontvangen, had design en een futuristische insteek aan zijn kant en was dé luxeauto voor rijkelui. Totdat volledige EV’s dat overnamen. Maar Fisker heeft zelfs in Nederland een officiële dealer gehad en dus kon je ze gewoon nieuw kopen.

Fisker Karma occasion

Uiteindelijk flopte de Fisker Karma volledig. Er zijn in Nederland bijvoorbeeld minder dan 200 exemplaren verkocht en de huidige RDW-database kent nog maar 78 exemplaren. Eén van de hoofdredenen is de prijs: nieuw kostte het ding zo’n 100.000 euro voor de basisversie. Gelukkig is daar nog afschrijving en voor een hoop minder geld kun je zo’n Fisker Karma als occasion nog bemachtigen. Wij vinden er eentje op Marktplaats en – als je een export-exemplaar niet meerekent – het is de allergoedkoopste!

Specs

Je krijgt dus een plug-in hybride: de Fisker Karma heeft een 22 kWh grote batterij gekoppeld aan een 2.0 liter viercilinder motor. Over specs wordt altijd heerlijk vaag gedaan, maar de meeste bronnen spreken over een systeemvermogen van zo’n 400 pk. Zoals gezegd is de auto hoofdzakelijk elektrisch en kwam hij zo’n 53 km ver, wat op zich niet verkeerd is. Dat was echter gemeten volgens hele oude maatstaven en in de praktijk reed je (te) vaak op de benzinemotor. Tel daar bij op dat deze Fisker Karma occasion uit 2012 ook wat minder piekprestaties heeft en een koning in zuinigheid zal het niet zijn.

Kopen

Maar goed, dan heb je wel een bijzondere en eigenlijk gewoon nog hele mooie auto. Deze Fisker Karma occasion is wel lekker ervaren: 201.084 km staat er op de klok. Wel is er recent 4.000 euro verspijkerd aan de auto en zijn oude batterijcellen vervangen. Een prima onderhouden auto dus voor het minste geld wat je kwijt bent voor een Karma. Dat is namelijk 35.950 euro. Goedkoop is het niet, maar dat betekent wel meer dan 60 procent afschrijving in tien jaar tijd. En het ziet er veel flitsender uit dan de prijs doet vermoeden. Kopen kan natuurlijk op de advertentie van de Fisker Karma occasion op Marktplaats.