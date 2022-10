BREEK: De Vries naar AlphaTauri, Gasly naar Alpine!

Eindelijk, het is zover! Nyck de Vries krijgt een F1-zitje bij AlphaTauri en Pierre Gasly tekent bij Alpine!

Nou, nou. Eindelijk. Het hoge woord is eruit! Nyck de Vries rijdt volgend jaar Formule 1! Het hing al langer in de lucht en werd zelfs al een paar keer eerder gebracht. Maar nu is het moment eindelijk daar: De Vries gaat naar AlphaTauri!

Nyck de Vries in de Formule 1!

De entree van Nyck de Vries hing zoals gezegd al een tijdje in de lucht, maar de ‘waar’-vraag moest nog even bevestigd worden. Nyck de Vries is namelijk van alle markten thuis. Hij heeft goede banden met Mercedes, aangezien hij voor hen een paar seizoenen Formule E heeft gereden en testwerk heeft gedaan. Hij is ook uitbesteed aan Williams, waar hij tijdens de GP van Italië inviel voor Alex Albon. Daar zette hij een uitstekend resultaat neer. En dan is daar nog dat ietwat vreemde gerucht dat hij in 2022 op de plek van Zhou Guanyu had moeten zitten bij Alfa Romeo. Dat alles is dus niet waar: Nyck de Vries tekent voor AlphaTauri.

Nyck de Vries naar AlphaTauri

Het juniorteam van Red Bull tekent Nyck de Vries voor 2023. Daarmee hebben we voor het eerst sinds lange tijd Double Dutch in de Formule 1 (voor het eerst sinds Harald Doornbos en Christijan Albers in 2006). Sterker nog: Verstappen en De Vries horen nu beide bij de Red Bull-familie. Nyck de Vries is er blij mee: voor de 27-jarige gaat een droom in vervulling nu hij een F1-zitje heeft. Ook AlphaTauri-baas Franz Tost is tevreden met zijn nieuwe talent. Hij kent De Vries al sinds diens kartdagen in 2010. “Daarna ging hij naar Formule Renault en won daar ook het kampioenschap. Net als in de Formule 2 en de Formule E. Voor mij is hij een heel getalenteerde coureur. Hij is snel, professioneel en weet hoe het is om races en titels te winnen. Ik kan niet wachten hem in onze auto te zien.” Dat laat Tost weten aan de NOS.

Pierre Gasly naar Alpine

Een heerlijke klassieke DUBBELBREEK!!1!, want dit betekent dus dat Nyck de Vries op de plek van Pierre Gasly komt bij AlphaTauri. Gasly is echter niet van plan om de sport te verlaten, maar hij vult eindelijk het openstaande stoeltje bij Alpine. Alpine tekent Pierre Gasly voor 2023 en waar de Red Bull-familie nu Double Dutch heeft, heeft het Franse team Alpine nu Double French met Gasly naast Ocon. Volgens Alpine is een Frans team met twee Fransen niet meer gebeurd sinds 1995 (en dan hebben ze het over Larrousse, wat in 1995 een zeer apart verhaal was en je kunt je afvragen of dat officieel telt), dus uiteraard een grote dag voor Frankrijk.

Stoelendans

Dit markeert een belangrijk einde voor de gigantische stoelendans in de Formule 1. Pierre Gasly naar Alpine en Nyck de Vries naar AlphaTauri betekent dat de puzzel bijna compleet is. Alleen Williams en Haas moeten nog even bekend maken wie er naast Albon en Magnussen komen. Ter overzicht: