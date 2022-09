Opel brengt GSe terug en gaat weer leuke auto’s maken

Bij Opel zullen de drie letter GSe een comeback maken als submerk voor sportieve elektrische auto’s.

Liefhebbers van oude Opels kennen het label GSE als geen ander. Het prijkte op modellen als de Monza of de Commodore. Echter, dat is alweer lang geleden. Opel vond het tijd om het label af te stoffen en nieuw leven in te blazen. Het Duitse merk zal GSe herintroduceren.

GSE maakt comeback bij Opel

Het is niet de eerste keer dat Opel een oud label afstoft. Dat deed het merk eerder met het GSi-label voor de laatste generatie Insignia. Opel herhaalt het trucje met de komst van GSe. Eerder kwam het merk al terug met GSi. Ook Peugeot doet eigenlijk hetzelfde, alleen dan met de toevoeging PSE (Peugeot Sport Engineered). Dit zijn tevens de sportievere elektrische varianten van de Franse fabrikant.

Het is van Opel slim om een bekend label te gebruiken. De oudere mensen onder ons zullen het herkennen, terwijl de drie letters voor de jeugd gemakkelijk te onthouden zijn. Oorspronkelijk werd de aanduiding als GSE geschreven. Nu gaat dit GSe worden, dit omdat de modellen een elektrische aandrijflijn zullen krijgen. Het staat dan ook voor ‘Grand Sport electric’.

Submerk

De autofabrikant gebruikt het submerk voor in het topsegment. Het staat volgens Opel voor dynamische, comfortabel rijdende auto’s die elektrisch zijn. Dit is in lijn met de ambitie om alleen maar elektrische auto’s te leveren in de nabije toekomst.

De GSe’s zullen zich onderscheiden door middel van een sportiever uiterlijk, maar ook door aangepaste techniek. Hierbij kan je denken aan een directere stuurinrichting, maar ook een harder onderstel. Dit om de rijervaring sportiever te maken. Welke Opels een GSe sausje gaan krijgen, dat is nog onbekend. Maar het zal ons niet verbazen als dit in ieder geval de goed verkopende Opel Astra zal worden. Oh ja, de fabrikant heeft eerder gezegd dat de Manta in 2025 zal terugkeren als een EV-crossover. Een GSe label zal goed prijken op deze auto.