‘Opel komt tóch weer met een hot hatch’

Er zit wel een addertje onder het gras. Het zou namelijk gaan om een elektrische hot hatch van Opel.

Opel is wel eens saaier geweest dan het nu is, maar dat zit ‘m toch vooral in het design. Opel bouwt anno 2022 uitsluitend auto’s voor de brave burger. Tot voor kort had je ten minste nog de OPC-modellen die tot de verbeelding spraken, maar dat hele label heeft Opel helaas opgedoekt.

Horen sportieve Opels daarmee definitief tot het verleden? Misschien niet… Het Britse Top Gear sprak met designbaas Mark Adams en vroeg hem naar een performance versie van de nieuwe Astra. Wat bleek? Opel is inderdaad in die richting bezig, aldus Adams.

Dit is goed nieuws voor de liefhebbers van sportieve Opels. We moeten het enthousiasme wel een beetje temperen. Het gaat hier namelijk over de aanstaande Astra-e. Adams heeft het dus over een elektrische hot hatch. Voor zover de term hot hatch van toepassing is.

We hebben van Volkswagen geleerd dat een sportieve versie van een elektrische auto niet hetzelfde is als een sportieve versie van een benzineauto. Het GTX-label op de Volkswagen ID.4 is absoluut niet te vergelijken met het GTI-label op een Golf.

Natuurlijk moeten we Opel het voordeel van de twijfel geven. Misschien pakken zij het veel beter aan en komen ze met een échte elektrische hot hatch op de proppen. Het zal sowieso een zware hot hatch worden, maar er moet iets leuks van te maken zijn.

De Opel Astra leent zich in ieder geval prima voor een sportief uiterlijk. Opel liet ondanks een Astra tunen (zie foto’s) en dat zag er prima uit. We laten ons daarom graag verrassen door een elektrische Opel Astra hot hatch. Dat is altijd beter dan helemaal geen hot hatch.

