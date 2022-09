Hallo Jumbo! Van Eerd zit nu vast als verdachte

Van Eerd zit vast vanwege vermeende witwaspraktijken. Vermeend.

Gisteren stond de supermarktwereld op zijn kop! Niet omdat er voor de verandering daadwerkelijk verse groenten te vinden waren bij de Albert Heijn of omdat muziek bij de Vomar geweldig is, maar vanwege Jumbo.

De topman van Jumbo, Frits van Eerd, zou probleempjes hebben met de FIOD en op basis daarvan is er gisteren zelfs een heuse inval gepleegd. De sponsor van Max Verstappen zou zich – naar verluidt – bezig hebben gehouden met witwaspraktijken en daar houdt de FIOD niet zo van.

Van Eerd zit vast

Het zou gaan om de handel in auto’s en sponsorcontracten waarbij geld witgewassen zou zijn. Bij dit grootschalige onderzoek is Van Eerd dus betrokken, maar of hij een verdachte is, was nog niet bekend.

Nou, nu dus wel. Want ja, Van Eerd zit namelijk vast als verdachte! Dat meldt het Financieel Dagblad. Van Eerd is niet de enige, er zijn acht verdachten die vannacht in de cel hebben mogen doorbrengen.

Gisteren kregen we nog de update van Jumbo dat de supermarktketen niet betrokken is bij het schandaal, maar dat er wel een inval is gedaan. De indruk werd gewekt dat Van Eerd er zijdelings betrokken is, maar niet meer dan dat. Echter, als dat het geval is, dan is de kans dat je in de cel moet overnachten vrij klein.

Níet de hoofdverdachte

Overigens is Frits van Eerd niet de hoofdverdachte. Dat is namelijk ene Theo E., een ex-baas van het Yamaha-raceteam en vooral actief in de motorcross. E. is een bekende voor justitie, politie en de belastingdienst.

Op de foto’s Van Eerd in betere tijden. Daarnaast zien we coureurs als Giedo van der Garde, Rinus Veekay, Jan Lammers, Nyck de Vries en dergelijke. Opmerkelijk genoeg zien we het geweten van de nationale autosport (Harald Doornbos) niet op de foto’s. Vreemd.