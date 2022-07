Opel probeert Golf-kopers te lokken met deze getunede Astra

Opel wil even laten zien dat je een Opel Astra net zo goed kunt tunen als een Volkswagen Golf.

Jonge kopers van een Volkswagen Golf (al dan niet met petje) houden er vaak niet van om hun auto standaard te laten. Er is ook enorm veel te krijgen voor een Golf, dus eigenaren kunnen hun auto naar hartenlust modificeren.

Getunede Opel Astra’s zie je daarentegen een stuk minder vaak. De doelgroep van dit model is toch wat degelijker (en wellicht ouder). Een standaard auto is voor de gemiddelde Astra-koper al gek genoeg.

Met de nieuwe Astra wil Opel dit ietwat suffe imago van zich afschudden. Aan het design zal het niet liggen, want de Astra is nu een flitsende verschijning. Opel gaat nu nog een stapje verder: ze willen specifiek tuning-liefhebbers aanspreken.

Daarvoor hebben ze de handen ineengeslagen met tuner XS. Het resultaat is deze showauto, die is uitgerust met opvallende 20 inch velgen van RVNT. De auto is ook voorzien van luchtvering van GRINDS. Allemaal merken waar we nog nooit van gehoord hebben, maar dat maakt verder niet uit.

De auto is ook voorzien van Opel Motorsport-stickers, die een klein beetje misplaatst zijn. Behoorlijk misplaatst eigenlijk, want deze Astra heeft natuurlijk helemaal niks met autosport te maken. Dat gezegd hebbende: het geheel ziet er best wel gaaf uit.

Motorisch gezien is deze Astra nog helemaal standaard. Het gaat hier om de plug-in hybride versie met 180 pk en 360 Nm koppel. Daarmee is het geen slome auto, maar hij ziet er dus sportiever uit dan dat ‘ie is.

Maakt dat uit? Op zich niet. Het doel van deze showauto is namelijk om “het imago van Opel als toegankelijk Duits merk onder tuning-liefhebbers nog meer te versterken.” Daarbij gaat het meestal toch in de eerste plaats om de looks.

Het is duidelijk dat Opel hiermee klanten hoopt weg te kapen bij Volkswagen. Het feit dat ze de nieuwe Astra vorig jaar meenamen naar Wörthersee zegt al genoeg. Ze crashten toen de Golf GTI-party met een standaard (!) Opel Astra. Dan heb je wel lef, dat moeten we ze nageven. Maar goed, nu ze hebben ze dus een auto waarmee ze echt indruk kunnen maken op de beoogde doelgroep.