Opel designicoon Erhard Schnell overleden

De ontwerper van de Calibra en Manta is er helaas niet meer.

Tegenwoordig hebben merken, net als vroeger designstudio’s. In tijden van zeer strenge eisen qua emissies, veiligheid, packaging, fabricagekosten, verschillen qua markt en ga zou maar door, is het logisch dat er een enorm team aan designers bezig is om te zorgen dat de auto aan alle eisen voldoet. Een auto die alleen mooi is, is niet relevant. Sterker nog, mooie auto’s verkopen bijna nooit écht goed.

Erhard Schnell

Dat was vroeger wel anders. Erhard Schnell komt uit de tijd dat designers nog echt een dikke vinger in de pap hadden en daadwerkelijk bijzonder fraaie auto’s konden ontwerpen. De charismatische Duitser zou de meeste bekendheid vergaren bij Opel. Erhard werd in 1927 geboren in Frankfurt en studeert Commercial Graphics in Offenbach. Hij komt in 1952 terecht bij Opel.

Belettering

Hij houdt zich bezig met belettering (voor de Opel Kapitän en Rekord). Dat komt goed uit, met zijn achtergrond als grafisch vormgever. Ook mocht hij in Detroit in het GM Tech Center zijn vaardigheden en talent perfectioneren. Zijn eerste grote project zou meteen zijn meest bekende worden: de Opel GT. De auto begint zijn carrière als ‘Experimental GT’, maar komt als Opel GT op de markt.

Corsa A

De belangrijkste en meest succesvolle auto is echter de Opel Corsa A. De kleine en compacte Opel is eenvoudig, goedkoop te produceren, kleiner dan de Kadett maar zeker niet onvolwassen en bovenal: erg herkenbaar. De Opel Corsa A wordt ook als Vauxhall Nova verkocht. De eerste generatie Corsa zou van 1982 tot 1993 in productie blijven. Bijzonder lang, zeker voor een auto in deze klasse.

Calibra

De favoriete auto van Erhard Schnell is echter de Opel Calibra. Met de Calibra sloeg Opel een nieuwe weg in qua design. Veel moderner, aërodynamischer en strakker. Erhard Schnell krijgt helemaal de vrije hand om de bijzondere coupé te mogen ontwerpen. Het resultaat is een zeer vooruitstrevende coupé die de tand des tijds goed heeft doorstaan. De Calibra was in technisch opzicht niet waanzinnig bijzonder (het was gewoon een Vectra), maar Erhard Schnell maakte er iets heel bijzonders van, zonder franje en opsmuk. Erg knap.

Overleden

In 2018, toen de Opel GT 50 jaar bestond, was Erhard Schnell aanwezig op het Hockenheim circuit, tijdens een groot evenement om de verjaardag van zijn geesteskind te vieren. Helaas is het nieuws ons ter ore gekomen dat Erhard Schnell is overleden. Tot zijn laatste dagen hield hij zich bezig met ontwerpen, schetsen, schilderen en tekenen. Erhard Schnell werd 92 jaar oud.